Vendsyssel vinder hold-DM i badminton og bryder forbandelse

Vendsyssel slog torsdag Højbjerg med 5-2 i kampe i Brøndby Hallen og sikrede sig klubbens første hold-DM i badminton.

Finaledysten var planlagt til at blive afviklet over ni kampe, men Vendsyssel havde afgjort den inden de to afsluttende herredoubler.

Det er første gang siden 1988, hvor Badmintonklubben Triton fra Aalborg vandt, at mesterskabet havner i Jylland.

De seneste to års mester, Skovshoved, vandt samtidigt bronze ved at slå Værløse 5-4.

Højbjerg havde til finalen skiftet rutinerede Hans-Kristian Vittinghus ind som førstesingle, og han kvitterede ved at slå Victor Svendsen 21-12, 21-15.

Det bragte Højbjerg foran med 2-1, efter at holdene hver havde taget en mixeddouble, men glæden varede kort.

Kirsty Gilmour sørgede således for en nordjysk sejr i første damesingle, og Magnus Johannesen dukkede Karan Rajarajai den anden herresingle, hvorfor Vendsyssel bragte sig foran 3-2.

Herefter blev en damesingle og en damedouble afviklet sideløbende.

Vendsyssels Debora Jille og Cheryl Seinen gjorde forholdsvis kort proces mod Selena Piek og Rikke Søby Hansen med en 21-9, 21-17, og kort efter den kamps afslutning skulle den tætte damesingle afgøres.

Højbjergs Amalie Schulz havde egentligt slået tilbage mod Beiwen Zhang, men i tredje sæt var Zhang skarpest, da det skulle afgøres.

Og efter samlet cirka tre timers dyst kunne de grønklædte Vendsyssel-spillere overfalde Zhang og fejre mesterskabet, inden 'We are the Champions' kort efter lød fra højttalerne.