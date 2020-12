Verdens bedste badmintonspiller er klar til comeback

Efter næsten et år væk fra turneringer på højeste niveau er verdens bedste badmintonspiller klar til sit turneringscomeback.

Japaneren Kento Momota meddeler mandag, at han vil deltage ved det japanske mesterskab senere i december, mens han vil deltage i Thailand Open i januar.

- Jeg er nervøs, men jeg ser meget frem til at få comeback. Jeg ser frem til igen at spille mod de bedste internationale spillere efter en så lang pause, siger Momota ifølge AFP.

Først var det en bilulykke, som satte en stopper for Momotas dominans, og dernæst har han som resten af badmintonverdenen ikke haft meget at se til på grund af coronapandemien. Af frygt for smittefaren deltog han ikke i Denmark Open i oktober.

I januar i år var han passager i en bil, der forulykkede i Kuala Lumpur kort efter sin triumf i Malaysia Masters, hvor han vandt finalen over Viktor Axelsen.

Bilens fører omkom, mens Momota slap med brud omkring øjenhulen samt skrammer og mærker over det meste af kroppen. Dengang lød prognosen på to måneders badmintonpause.

I 2019 var han helt suveræn i herresingle og vandt 11 store titler - ni sejre på World Touren, VM-guld og guld ved det asiatiske mesterskab. Han ligger fortsat på en klar førsteplads på verdensranglisten.

26-årige Momota håber at kunne ramme samme høje niveau, når han er tilbage, men comebacket er også forbundet med usikkerhed.

- Jeg har ikke spillet kampe i lang tid, så det er svært at vide, hvad der vil virke, og hvad jeg skal arbejde mere på, siger Momota.

Hans store mål er at kunne indfri den japanske befolknings enorme forventninger til ham ved at vinde OL-guld på hjemmebane til august.

Kento Momota var ikke med til OL i 2016. På det tidspunkt var han udelukket på grund af en sag om ulovlig gambling i Japan.

Han er forsvarende verdensmester i herresingle efter VM-triumferne i både 2018 og 2019.