Verdensetter sender dansk badmintonhåb ud i Kina

Badmintonspilleren Rasmus Gemke missede lørdag en plads i finalen ved Fuzhou China Open.

I semifinalen måtte den 22-årige dansker se sig besejret af den japanske verdensetter Kento Momota.

Den japanske storfavorit vandt med 21-19, 21-8 og er nu ubesejret i foreløbig tre kampe mod Gemke.

Trods nederlaget kan søndagens finale fortsat få dansk deltagelse, da Anders Antonsen i den anden semifinale står over for verdensranglistens nummer to, Tien Chen Chou fra Taiwan.

Rasmus Gemke åbnede stærkt mod Momota, der blev sendt rundt på halgulvet i Fuzhou. Danskeren smashede, når muligheden bød sig, og der blev også leveret finter i verdensklasse.

Gemke bragte sig foran 7-3, og selv om Momota fik kontakt, så trak danskeren igen fra og kom på 12-7. Foran 18-12 begyndte det at krakelere for Gemke, der tabte otte af de næste ni dueller.

Andet sæt blev en knapt så spændende affære, da Rasmus Gemke tilsyneladende fik problemer med sit højre ben, så han ikke kunne bevæge sig frit.

Momota kunne derfor uden det store besvær køre sættet, sejren og finalepladsen hjem.

Se også: Axelsen i ren gyser

Se også: Modsiger storklub: - Det er den sande historie

- Hvis ikke du bliver opereret, dør du