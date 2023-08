Verdensstjerne sendt ud af VM

Jonatan Christie var seedet til en kvartfinale i herresingle ved VM i badminton - og en outsider til finalen på søndag.

Men det bliver ikke noget for den 25-årige indoneser, der på turneringens førstedag i Royal Arena røg ud.

En decideret sensation, at den femteseedede ryger ud til en useedet på førstedagen.

Og så måske alligevel ikke.

For manden på den anden side af nettet var ikke nogen hr. hvem-som-helst.

Lee Zii Jia er måske nok useedet, men badminton-elskere kender ham indgående og husker, hvordan har for år tilbage besejrede Viktor Axelsen i All England-finalen.

Men han er ustabil ad hekkenfeldt til og har haft et rædderligt 2023 indtil videre, hvorfor han er gledet et stykke ned ad verdensranglisten. Så langt ned, at han altså ikke var seedet, da der blev trukket lod. Men badminton kan han stadig spille.

Og det fik Christie at mærke mandag eftermiddag.

Lee Zii Jia må regnes som én af outsiderne til en VM-finale efter sin sikre sejr over Jonatan Christie. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

21-13, 21-14 vandt den jævnaldrende Jia i en kamp, der hævede sig over alt andet, tilskuerne i den danske arena endnu havde set mandag. Det var tydeligt, at der her var to verdensklassespillere i aktion mod hinanden. Til gengæld var det bare ikke Christies dag.

Der var alt for mange fejlbeslutninger, og tempoet var ikke helt dér, hvor han så sent som sidste måned var i Tokyo under Japan Open. Til gengæld spillede Lee Zii Jia bare godt, stabilt og træfsikkert. Og det gav mange point - og i sidste ende den ret overbevisende sejr.

Tidligere havde folk som Nozomi Okuhara, Chou Tien-chen og Loh Kean Yew været på banen, men deres kampe var mod mindre dygtige modstandere.

Med Christie ude er begge Indonesiens to titelkandidater væk, da Anthony Ginting, der var seedet til en finale, trak sig inden turneringesstart, da hans mor for nylig er gået bort.