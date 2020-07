Verdensstjerne stopper karrieren

Badmintonstjernen Lin Dan stopper karrieren. Det skriver den femdobbelte verdensmester på det sociale medie Sina Weibo.

Den kinesiske legende har vundet alt, hvad der er værd at vinde på en badmintonbane, og hans meritter tæller blandt andet flere OL-triumfer, fem verdensmesterskaber og fire All England-titler i herresingle.

Men de imponerende bedrifter og storhedstiden ligger efterhånden flere år tilbage, hvorfor det ikke er nogen overraskelse, at ikonet nu vælger at takke af. I de senere år har Lin Dan været reduceret til en af outsiderne, når han stillede op ved de mest prominente turneringer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lin Dan ses her under VM i 2011 mod sin mangeårige rival Peter Gade. Kampen i London endte med kinesisk triumf - som ofte var udfaldet, når de to mødte hinanden. Foto: Jens Dresling

På verdensranglisten er han placeret som nummer 19 med to landsmænd foran sig i skikkelse af Shi Yu Qi og den regerende OL-guldvinder Chen Long.

Det faktum er ikke helt uvæsentligt, såfremt Lin Dan havde spekuleret i muligheden for at holde sig i gang med udsigt til at sætte punktum for karrieren ved OL i Japan næste sommer.

Her må hvert land kun stille med to deltagere i hver række, hvorfor Lin Dan med den nuværende rangering stod til at skulle trække sorteper.

Regnestykket og kapløbet om en billet til legene i Japan er dog uaktuelt med beslutningen om at træde tilbage. Lin Dan har vundet det, han skulle. Og lidt sit sidste nederlag.

I badminton-verdenen vil hans afsked dog blive anset som et stort tab.

Han forgyldte sporten med sin venstrehånd siden gennembruddet i 2002, og i dansk perspektiv vil han altid have en speciel plads i historiebøgerne grundet sin mangeårige rivalisering med Peter Gade.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lin Dan har 666 gange figureret som endestation for konkurrenters jagt på succes. Her er det Peter Gade, der møder sin stopklods ved kvartfinalen i OL i Beijing. Foto: Thomas Wilmann/Polfoto

De to stod over for hinanden 20 gange, hvoraf hele 17 af opgørene endte med kinesisk triumf. Respekten mellem ikonerne overstrålede dog rivaliseringen, og Lin Dan har tidligere fortalt, at Gade, som er syv år ældre, var hans store idol.

- Da jeg, efter hårdt arbejde, kom frem i Kina, var det en meget stor ære at kunne spille mod ham. Og jeg sætter stadigvæk stor pris på, hver gang jeg møder ham i kamp, fortalte Lin Dan til DR Sporten i 2011.

BLÅ BOG: Badmintonstjernen Lin Dan Bliv klogere på badmintonstjernen Lin Dan, der lørdag meddelte, at han stopper karrieren: * Navn: Lin Dan. * Kælenavn: Super Dan. * Født: 14. oktober 1983 (36 år) i Kina. * Sportsgren: Badminton, professionel siden 2000. * VM-medaljer: Syv - fem guldmedaljer, to sølvmedaljer. * OL-medaljer: To - begge guldmedaljer. * Individuelle finaler: 91 - 66 sejre, 25 nederlag. * Holdfinaler med Kina: 15 - 13 sejre, 2 nederlag. Statistik mod udvalgte danskere: * Peter Gade: 17-4 i Lin Dans favør. * Viktor Axelsen: 6-3 i Axelsens favør. * Kenneth Jonassen: 8-0 i Lin Dans favør. * Jan Ø. Jørgensen - 9-6 i Lin Dans favør. * Anders Antonsen - 1-0 i Antonsens favør. Kilde: Det Internationale Badmintonforbund (BWF). Vis mere Luk

Han er manager-kuppet, du måske overser

Ventede i 30 år - døde en måned før forløsningen

Tordner mod teknikken: forbyd det!