Viktor Axelsen - den perfekte reklamesøjle

Der hersker absolut ingen tvivl om, at Viktor Axelsen er den badmintonspiller i dansk idrætshistorie, der har tjent flest penge.

Præmiepengene er én ting. Der er han allerede den mest vindende dansker i historien. Men præmiepenge og international badminton er en vittighed og kan og skal ikke sammenlignes med tennis.

Sponsorater er en anden.

Axelsens hovedsponsorat med Yonex er mange millioner værd, og det samme er den tyske virksomhed Helm, der pryder Axelsens bryst, når han spiller.

Ifølge sportsøkonom Kenneth Cortsen er der flere grunde til, at den 29-årige fynbo nu synes at hive store aftaler i hus. Og det er bestemt ikke kun sportslige.

En super reklamesøjle

For når virksomheder i dag smider penge efter sportsfolk, forventer de mere end bare eksponering. Og hvis udøveren kan andet end bare at skabe resultater, er det som syltetøjet på en gammeldags isvaffel.

- Viktor har et vindende væsen og er en intelligent fyr, der har noget at byde ind med. Han er en super reklamesøjle, når det handler om forskellige parametre, lyder skudsmålet over for Ekstra Bladet.

- Han er i stand til at anskue sporten fra et helhedsperspektiv. Han er ikke bange for at komme i øjenhøjde med folk. Det virker autentisk, siger Cortsen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

En i danske øjne ikke uvæsentlig pointe er Viktor Axelsens rødder.

Holder fanen højt

Han er så pæredansk, som det næsten er fysisk muligt. Ja ja, han er rejst til Dubai for at bo, og han rejser på kryds og tværs for at spille turneringer i Asien og Europa. Men danskheden er fortsat tydelig.

- Han holder fanen højt i forhold til den danske model. Det er bare et stort plus i den professionelle sportsverden, der bliver mere og mere kommercialiseret.

- Viktor taler til forældre, og han taler til børn, der har drømmen. Det er vigtigt. At kunne række ud til en bred skare af målgrupper. Det brede idrætsfællesskab. Han står på mål for vigtigheden af modellen. Og han har aldrig lagt skjul på det. Det er en kæmpe styrke, påpeger Kenneth Cortsen.

Og så er der sproget...

Han tilføjer, at identifikationen med Viktors rejse er vigtig. Hvordan han er i stand til at stå så solidt plantet i forenings-Danmark, når man er så god.

- Det er interessant. Folk er klar over kløften mellem foreningsniveau og det internationale topniveau, hvor han er i dag, siger han.

Men selvfølgelig er resultaterne på banen altafgørende. Resultaterne og holdbarheden. Han er ikke en døgnflue, som Kenneth Cortsen formulerer det.

- Han har været med over en længere periode, han har positioneret sig selv i den absolutte verdenstop og vundet de titler, der er værd at vinde. Og så i en sportsgren, der samtidig er relativt stor og vigtig i Danmark. Det har bestemt også noget at sige.

- At Viktor har tillært sig mandarin fortæller en del om ham. Den sportslige del er rodfæstet i hans trang til detaljerne. Man har her med en idrætspersonlighed at gøre, der, når han kaster sig ind i noget, gør det 200 procent.