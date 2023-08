Viktor Axelsen får hård VM-lodtrækning

Et par af de værst mulige modstandere ved VM venter allerede i kvartfinalen for Viktor Axelsen

Han er manden, de alle skal slå for at vinde verdensmesterskabet om et par uger i København, og Viktor Axelsen er så stærk og så dominerende i international herresingle, at han i teorien har kunnet se torsdagens lodtrækning til turneringen med sindsro.

For han kan slå dem alle sammen - og har i øvrigt gjort det ofte de seneste par sæsoner.

Alligevel er det fair at konstatere, at det kunne være gået bedre.

Han er kæmpe favorit i de første to runder, der bliver mod en irer og sandsynligvis franske Christo Popov.

Herefter venter Chou Tien-chen fra kinesisk Taipei sandsynligvis i ottendedels-finalen. En spiller, der ikke har samme høje niveau som for et par sæsoner siden, og som Axelsen traditionelt har haft godt styr på.

Annonce:

Og så kommer kvartfinalen, hvor han for alvor kan få problemer. For det bliver enten indiske H.S. Prannoy eller Loh Kean Yew fra Singapore. To af de få spillere i verden, der for alvor kan true Axelsen. Prannoy viste det senest i Tokyo, hvor han i en hæsblæsende kvartfinale nær havde fået danskeren ned med nakken i to sæt.

Loh har slået Axelsen to af de otte gange, de er mødtes. Blandt andet ved VM i 2021, hvor Axelsen sensationelt måtte forlade turneringen i første runde, og hvor Loh endte med at gå hele vejen.

Til Ekstra Bladet siger Viktor Axelsen:

- Det er en god og udfordrende lodtrækning. Der er mange rigtig gode spillere i min halvdel, og der er generelt mange gode med i turneringen.

- Men vil man gøre det godt til VM, skal man jo slå de allerbedste, men jeg bruger ikke så meget energi på andet end at gøre mig klar til min første runde-kamp.

Drøj omgang for Blichfeldt

De gode nyheder er, at han undgår landsmanden Anders Antonsen, der ligger i den anden turneringshalvdel. I øvrigt i selskab med tunge drenge som Anthony Ginting, Shi Yuqi og Kunlavut Vitidsarn.

Mia Blichfeldt har fået en hård lodtrækning. Foto: Hiro Komae/AP/Ritzau Scanpix

Annonce:

Antonsen får også en overkommelig modstander i første runde i skikkelse af Misha Zilberman fra Israel, inden han i ottendedels-finalen nok kan se frem til et brag mod den tidligere All England-vinder Lee Zii Jia fra Malaysia eller Jonatan Christie fra Indonesien.

Er der en dansker, der ikke smiler over lodtrækningen, er det Mia Blichfeldt.

Den danske damesingle er oversidder i første runde men står i ottendedels-finalen til at møde OL-guldvinderen Chen Yufei fra Kina. Blichfeldt slog hende ganske vist i Uber Cup i 2018, men ellers er det lutter danske nederlag, de indbyrdes opgør er endt med.