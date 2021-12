Viktor Axelsen i ny triumf: Vinder sæsonfinalen

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Viktor Axelsen tog søndag formiddag endnu en titel, da han slog thailandske Kunlavut Vitidsarn i BWF World Tour Finals - også kendt som sæsonfinalen - på Bali.

Det var Axelsens syvende turneringssejr i indeværende år med OL-triumfen fra Tokyo som det helt store højdepunkt.

Klasseforskellen var tydelig i finalen, og danskeren vandt sikkert i to sæt over Kunlavut Vitidsarn, der er verdens nummer 23.

Sejr aldrig i fare

Viktor Axelsen kom glimrende fra start i første sæt og var foran 5-1, inden fejlprocenten steg en anelse. Derfor var første sæt forholdsvis tæt, indtil Axelsen igen trak fra og vandt med cifrene 21-12.

Det tog pusten fra thailænderen, der kom overordentlig skidt ud til andet sæt og hurtigt fandt sig selv nede med 0-4.

27-årige Axelsen var voldsomt stor forhåndsfavorit, og Kunlavut Vitidsarn var da heller aldrig i nærheden af at presse den olympiske mester, der kunne tage et break foran 9-1.

Det mønster fortsatte i resten af sættet, der sluttede med overbevisende 21-8.

Sæsonfinalen spilles mellem de otte spillere, der har præsteret bedst i løbet af sæsonen - dog maks to spillere fra hver nation. I herresingle var Danmark repræsenteret af Viktor Axelsen og Rasmus Gemke.

Sidstnævnte trak sig dog tidligt fra første gruppekamp mod netop Viktor Axelsen. Også Kento Momota trak sig fra gruppespillet med en skade, så vejen var hurtigt banet for Viktor Axelsen, der spillede sig i finalen med to sejre over indiske Lakshya Sen.

Scorer 800.000 kroner

Sejren i sæsonfinalen giver i omegnen af 800.000 kroner til danskeren, da vinderen i singlekategorierne får otte procent af den samlede præmiesum på knap ti millioner kroner.

Turneringssejren føjer endnu et kapitel til et fantastisk 2021, hvor han også overtog førstepladsen på verdensranglisten.

I januar vandt han Thailand Open to gange på grund af coronaudsættelse, mens han i marts triumferede i Swiss Open. Sæsonens helt store højdepunkt kom i Tokyo ved OL, inden han i oktober vandt Denmark Open på hjemmebane.

I sidste uge var det så Indonesia Open og sidst men ikke mindst sæsonfinalen på Bali.

Det er anden sæson i træk, at en dansker vinder sæsonfinalen. I januar vandt Anders Antonsen den coronaudsatte turnering efter finalesejr over netop Viktor Axelsen.

Næste store opgave for Viktor Axelsen er VM, som indledes næste søndag.

