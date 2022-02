Viktor Axelsen igen kåret som Danmarks bedste

Han var ikke selv til stede, da Badminton Danmark lørdag kårede Viktor Axelsen som den bedste spiller efter et fantastisk år

Viktor Axelsen blev lørdag eftermiddag kåret som årets badmintonspiller i Danmark i forbindelse med DM-finalerne i Esbjerg.

Det er tredje gang i karrieren, fynboen modtager prisen.

- Jeg er super glad for igen at modtage prisen som Årets Badmintonspiller. Tusind tak til alle, som har stemt på mig. Det betyder virkelig meget for mig, siger Viktor Axelsen, som også vandt prisen i 2020 og 2017.

Han har tidligere meldt afbud til turneringen, hvorfor han ikke var til stede ved kåringen, hvor herredoublen Anders Skaarup/Kim Astrup og Axelsens rival og kollega i herresingle, Anders Antonsen, var de øvrige nominerede.

Kåringen kommer efter et fantastisk år, hvor Axelsen vandt OL-guld som den første danske badmintonspiller siden Poul-Erik Høyer i 1996, var i adskillige World Tour-finaler, vandt sæsonfinalerne og tilbageerobrede førstepladsen på verdensranglisten.

Det er første gang siden Tine Bauns kåring i 2008, at en spiller vinder to år i træk. Og første gang siden Christinna Pedersen i 2015, en spiller modtager prisen for tredje gang.

Pedersen vandt først med Joachim Fischer i mixeddouble og siden to gange med Kamilla Rytter Juhl i damedouble.