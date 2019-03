Viktor Axelsen klar til ny finale

Danmarks bedste badmintonspiller, Viktor Axelsen, er klar til søndagens finale i India Open.

Det blev en kendsgerning, da han i semifinalen besejrede indiske Kashyap Parupalli med cifrene 21-11, 21-17.

På papiret var den andenseedede Axelsen på en overkommelig opgave mod Parupalli, der blot rangerer som verdens nummer 55, men den indbyrdes statistik talte for, at Parupalli kunne drille den danske storfavorit.

Således havde Parupalli vundet deres to hidtidige møder, men det var dog tilbage i 2011 og 2015, og Axelsen viste lørdag, at han nu befinder sig på et noget højere niveau.

Efter en lige indledning snuppede Axelsen den første serie point og gik fra stillingen 3-3 til føring på 8-3.

Ganske vist svarede modstanderen igen med at vinde de næste tre point, men det ændrede ikke på, at Axelsen havde skabt et behageligt hul, som han kunne bygge ovenpå i resten af sættet.

Axelsen vekslede 11-9 til 17-9 og sikrede sig kort efter sættet efter 14 minutters spil.

Andet sæt blev anderledes lige, og inderen matchede nu Axelsen. Danskeren kom godt nok på 8-6, men Parupalli bragte sig derefter foran 10-8, da Axelsen tog fejl på en challenge.

Parupalli førte også 14-10, men så havde Axelsen netkanten med sig i et par dueller og fik igen overtaget ved at vinde fem bolde på stribe.

Parupalli var dog ikke sådan at lukke ned. Han kæmpede sig foran 17-15, men så fandt Axelsen et ekstra gear frem.

Danskeren udnyttede et par indiske fejl og slog selv et par fine vindere, og ved at snuppe de sidste seks point vandt Axelsen sættet 21-17.

I søndagens finale venter endnu en inder i skikkelse af Srikanth Kidambi, der er seedet som nummer tre i turneringen.

