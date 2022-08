Viktor Axelsen nærmer sig VM-medalje

Der har været flere opsigtsvækkende resultater ved VM i badminton denne uge.

Store stjerner er sendt ud i utide.

Men ikke Viktor Axelsen. Ikke endnu.

Selvom landsmændene er faldet som fluer, og selvom han ikke selv kan være tilfreds med sit spil i de tre kampe, han har spillet, er han klar til kvartfinalen fredag.

Som den eneste dansker i øvrigt.

Torsdag formiddag kæmpede Jeppe Bay og Lasse Mølhede i deres 1/8-finale mod et stærkt indisk par. Men de kom til kort i to sæt - og så røg de som alle andre danskere hjem.

Ikke Viktor Axelsen.

Torsdag ekspederede han thailandske Sitthikom Thammasin ud efter en sejr på 21-19, 21-16.

Den sejr minder på mange måder om onsdagens sejr over Mark Caljouw, hvor Axelsen egentlig var meget overlegen, men hvor hollænderen fik alt for mange point i et tæt 1. sæt.

Annonce:

Smed seks sætbolde

Det gjorde Thammasin også. Den hurtige og teknisk stærke thailænder var helt nede i sækken ved 20-13 til Axelsen, og dét efter et sæt, hvor Axelsen efter en tøvende start besluttede sig for at stramme ballerne og sætte tempoet i vejret. Og så gik han fra 6-6 over 11-7 til 20-13. Thammasin var chanceløs.

Hvad der så skete, er foreløbig lidt af en gåde. Men seks thailandske point senere var sættet pludselig helt åbent, og kun et fejlskøn på baglinjen fra modstanderen betød, at Axelsen med det yderste af neglene hev sættet hjem 21-19. Og som mod Caljouw blev sætsejren fejret, som havde han vundet en kamp over Momota. Med knyttede næver og jubelbrøl.

Foto: Richard A. Brooks/AFP/Ritzau Scanpix

Axelsen så skarp ud, og hans til tider hurtige og lodrette angrebsspil gjorde kampen ulige. Men der var godt nok også mange dueller, hvor tempoet ikke var der, hvilket han også selv pointerede i sine peptalks med træner Thomas Stavngaard.

Men som mod Caljouw onsdag var sideskiftet, hvad der skulle til - set med danske briller.

Axelsen gik fra 3-2 til 8-2, 11-4 og 14-5.

Læs også: Gulddrengen ofrer alt for badminton: Livet med korruption, skilsmisse og egen butler

Annonce:

Nu bliver det interessant

Så slappede han af igen, Thammasin leverede noget virkelig godt badminton, og så åd thailænderen sig ind i kampen igen. Det blev til 13-10, inden Axelsen igen fik styr på affæren og bold for bold spillede sig frem mod seks matchbolde ved 20-14.

Han smed de første to, men på den tredje var han stærkest i netspillet, og så var sejren en kendsgerning.

Foreløbig er det blevet til tre sejre - alle i to sæt, og den topseedede dansker er som ventet klar til kvartfinalen.

Og nu bliver det interessant.

Uanset hvem der vinder af Shi Yuqi og Anthony Ginting i deres indbyrdes opgør senere torsdag, så er det en ordentlig mundfuld, der venter Axelsen. Det er to af verdens bedst spillende herresingler - førstnævnte så meget stærk ud mod Rasmus Gemke tirsdag.

Han fører dog 9-4 i indbyrdes opgør med Ginting og har vundet de seneste syv kampe mod indoneseren. Kinesiske Shi har han også haft ret godt styr på og slået seks ud af syv gange - og de sidste seks gange.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: