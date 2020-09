Viktor Axelsen opereret: Ude på ubestemt tid

Den ene badmintonturnering efter den anden bliver aflyst eller udsat på grund af coronapandemien, og nu er en af Danmarks store stjerner også ude i den kommende tid.

Viktor Axelsen blev onsdag opereret i sin højre ankel og skal holde en pause fra sporten på ubestemt tid.

Det fortæller Viktor Axelsen i et opslag på Instagram onsdag.

- Min højre ankel har plaget mig nu og da i noget tid efterhånden. Efter at have konsulteret flere eksperter og fysioterapeuter, besluttede jeg mig for at få foretaget en mindre operation i anklen.

- Alt gik godt, og der er ingen tvivl om, at det var det rette at gøre. Tak til det professionelle personale på Hvidovre Hospital, som hjalp mig, skriver Viktor Axelsen.

Han slutter af med at fortælle, at han snart regner med, at han er tilbage på badmintonbanen igen.

