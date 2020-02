Viktor Axelsen scorer stor milliongevinst på luksushus

Det var ikke lang tid, Viktor Axelsen nåede at bekymre sig over dialog med ejendomsmægler og fremmede mennesker til åbent hus.

I oktober satte Viktor Axelsen sin villa i Valby til salg, og allerede måneden efter blev boligen solgt, fremgår det af af Tingslysningsrettens hjemmeside og boligsitet Boliga.

Hos Boliga oplyses det også, at Viktor Axelsens 211 kvadratmeter store villa blev solgt for 9.850.000 kroner.

Villaen blev sat til salg i oktober for 10.245.000 kroner, så Viktor Axelsen gav et afslag på 395.000 kroner til den nye ejer.

Købte for seks millioner

Den luksuriøse bolig i Valby var dog ikke en dårlig forretning for badmintonspilleren, der gav 6.250.000 for samme hus i juli 2018.

Det betyder imidlertid ikke, at han kan stoppe mere end 3,6 millioner kroner i lommen som fortjeneste, for i forbindelse med at huset kom på markedet, fortalte Viktor Axelsen til Ekstra Bladet, at det har fået en ordentlig tur, mens han har stået som ejer.

- Vi har selvfølgelig lagt en god sum penge i det, fordi vi ville have det fedeste hus, der spillede max, lød det dengang fra Viktor Axelsen.

Viktor Axelsen fik hurtigt solgt huset i Valby Foto: RealMæglerne Hanne Løye

Årsagen til det hurtige salg var de mange overflødige kvadratmeter.

- Jeg rejser jo en del, og min kæreste og jeg er blevet enige om, at det nok er en god idé at finde noget lidt mindre. Det vil give bedre mening lige nu, forklarede Viktor Axelsen.

Prisen på lige under ti millioner kroner giver en kvadratmeterpris på 46.682 kroner. En lille smule over gennemsnittet for villaer til salg i Københavns Kommune.

Men så har køberen også fået en 'sjældent udbudt ejendom', som det fremgik af mæglerens beskrivelse.

'Masser af charme. En skøn og imponerende flot ejendom på 211 kvm fordelt på tre etager, 76 kvm kælder, mulighed for at drive erhvervsvirksomhed. Et lille smørhul i Valby. Her tilbydes en meget eftertragtet og sjældent udbudt ejendom', stod der blandt andet i salgsmaterialet.

Viktor Axelsen spiller senere lørdag DM-finale mod Hans-Kristian Vittinghus.

