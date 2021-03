Viktor Axelsen taber finalen i All England

Viktor Axelsen kæmpede med alt, hvad han havde, men danskeren måtte kapitulere i finalen ved All England.

Lee Zii Jia fra Malaysia overrumplede favoritten, og det skyldes især overdådigt spil ved nettet.

Sejrscifrene lød 30-29, 20-22 og 21-9.

Som tallene antyder, var det uhyggeligt tæt i de to første sæt, og momentum bølgede konstant frem og tilbage.

Axelsen var bagud 16-19 i første sæt, men fik kæmpet sig op på 19-19, og de to spillere fulgtes ad frem til 29-29.

Da der kun spilles til 30, blev den næste bold afgørende. Axelsen stod i medvindssiden og kom til at give bolden lidt for meget fart, så den røg ud over baglinjen, hvilket betød, at første sæt gik til Zii Jia.

Danskeren kom foran med 14-11 i andet sæt, men Axelsen kom alligevel til at slide hårdt for at få udlignet til 1-1 i sæt.

Den 22-årige malaysier rejste sig og vandt de næste syv bolde og bragte sig på 18-14. På det tidspunkt så det for alvor svært ud for den forsvarende mester, men Axelsen gravede dybt, vandt fem bolde i træk og kom foran med 19-18.

På sin anden sætbold lykkedes det danskeren at få afgjort andet sæt, der endte 22-20.

Lee Zii Jia var imidlertid ikke slået mere ud af kurs, end at han fandt spil fra den øverste hylde frem fra begyndelsen af tredje sæt.

Axelsens modstander imponerende styrke, fik overtaget og stak af. Denne gang så han sig ikke tilbage.

Den danske favorit forsøgte at finde løsninger, men kræfterne slap op, og til sidst kunne Lee Zii Jia afgøre det på sin første matchbold.

