Viktor Axelsen tester coronapositiv før EM-finale

Badmintonspilleren Viktor Axelsen kommer efter alt at dømme ikke på banen til søndagens EM-finale i badminton.

Den danske verdensstjerne har efter sin semifinalesejr fået besked på, at han er testet positiv for coronavirus.

Prøven blev taget lørdag morgen, men resultatet lå først klar, efter at den 27-årige fynbo havde været i aktion på halgulvet i Kijev.

- Vi følger protokollen, han er røget tilbage på værelset, har fået foretaget endnu en test, som protokollen foreskriver, hvor vi skal have afklaret, om han er positiv, eller om det er en falsk positiv, siger Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, til TV2 Sport.

Den uheldige badmintonstjerne har fået foretaget en ny test, og hvis resultatet er det samme, kan han altså ikke stille op til slutkampen mod landsmanden Anders Antonsen.

Axelsen kvalificerede sig tidligere lørdag til finalen med en overbevisende sejr på 21-14 og 21-14 over finnen Kalle Koljonen.

Dermed holdt han liv i muligheden for at vinde EM-titlen i herresingle for tredje gang.

Men efter det ærgerlige testsvar er det højst tvivlsomt, om han får mulighed for at stille op. Det sker kun, hvis det viser sig, at der er tale om en såkaldt falsk positiv.

Axelsen er den fjerde danske spiller, der tester positiv under EM. Tidligere har samme skæbne ramt de tre doublespillere Rasmus Kjær, Joel Eipe og Mathias Thyrri.

De måtte omgående trække sig ud af turneringen, mens den danske delegation satte alle sejl til for at undgå mere smitte.

Tilfældet Axelsen viser, at det tilsyneladende ikke er lykkedes. Og det kan få konsekvenser for det danske OL-håb, der nu står til en ufrivillig kamppause.

Den positive test vil formentlig også medføre, at Axelsen og de øvrige smittede skal forblive i karantæne i den ukrainske hovedstad, når resten af det danske landshold rejser hjem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I marts lykkedes det Viktor Axelsen sig at spille sig i finalen ved All England: