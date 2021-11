Viktor Axelsen triumferer på Bali

OL-guldvinder Viktor Axelsen sikrede endnu en stor titel i sin imponerende 2021-sæson med sejr i Indonesia Open over sparringspartneren Loh Kean Yew

Mød aldrig dine idoler er en læresætning, det er svært at leve op til, når ens forbillede står i vejen for sportslig succes.

Overraskelsen Loh Kean Yew fra Singapore gjorde det glimrende mod Viktor Axelsen til Super 1000-turneringen Indonesia Open på Bali og tvang finalen ud i tre sæt.

Men verdens nummer to strammede grebet og gik et gear op, da det blev alvor.

21-13, 9-21, 21-13 lød slutresultatet. Afslutningen blev spændende uden, at der rigtig kom tvivl om finalens udfald.

Dertil er guldvinderen fra De Olympiske Lege i Tokyo for stærk, og han vandt sine fjerde kamp ud af fire mulige mod singaporeaneren. Endda i en uge, hvor han er uden træner, og fysisk ikke har været helt på toppen.

Med sejren rykker Viktor Axelsen op på verdensranglistens førsteplads, og fynboen modtager cirka 400.000 kroner i førstepræmie for at vinde Indonesia Open for første gang i karrieren; Jan Ø. Jørgensen er den eneste anden tidligere danske vinder i herresingle.

Han har nu nået finalen i 11 af de seneste 13 turneringer, han har spillet, og vundet otte af dem.

Viktor Axelsen bliver på den indonesiske ferieø, hvor sæsonfinalerne afvikles fra på onsdag.

Søndagens finalister kendte hinanden godt fra træningsbanen.

For tre måneder siden modtog verdens nummer 26 en invitation til den olympiske mesters træningslejr i Dubai, hvilket har sat skub i karrieren for 24-årige Loh Kean Yew.

- Jeg tog til Dubai for at gøre det bedst muligt under træning og lære så meget som muligt fra ham. Vi har været i kontakt hele ugen, og han har ønsket mig held og lykke før mine kampe, sagde Loh Kean Yew før finalen.

I sidste måned vandt han Hylo Open i Tyskland, og denne uge på Bali har Loh Kean Yew været flyvende.

Overraskende besejrede han topseedede Kento Momota i en tæt 1/8-finale og gjorde derefter kort proces mod både Hans-Kristian Vittinghus og Rasmus Gemke i kvart- og semifinalen.

Begge danskere er bedre placeret på verdensranglisten.