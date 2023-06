Viktor Axelsen uddelte tæsk

Badmintonspilleren Viktor Axelsen fik som ventet en sejr i sin første gruppekamp ved European Games i Polen.

Den danske verdensetter vandt mandag eftermiddag 21-17, 21-5 over italienske Giovanni Toti, der er nummer 107 på verdensranglisten.

Axelsen skal næppe frygte for den store konkurrence i sine øvrige to gruppekampe.

Her er modstanden polske Dominik Kwinta, der er nummer 311 i verden, samt rumænske Teodor Ioan Cioroboiu, som er nummer 720 på verdensranglisten.

Det er på grund af OL-kvalifikationen, at Axelsen er med i turneringen i Polen.

- Der er noget prestige og ære i at repræsentere sit land. Og så er der OL-point på spil.

- Jeg missede to turneringer på grund af min skade, så det her giver mig mulighed for at få nogle resultater til den kvalifikation, sagde Axelsen i sidste uge til Ekstra Bladet med henvisning til en skade, han pådrog sig tidligere på sæsonen.

Tidligere i juni vandt Axelsen Super 1000-turneringen Indonesia Open. Det var Axelsens comebackturnering, efter at han blev skadet 19. maj under VM for blandede hold, Sudirman Cup.

Skaden betød, at Axelsen missede World Tour-turneringerne i Malaysia, Thailand og Singapore, og derfor er han med ved European Games.

Også mixeddoublen Mathias Christiansen og Alexandra Bøje fik en optimal start på turneringen med en sejr i første kamp over et schweizisk par.

Den formstærke duo, der for nylig vandt Super 750-turneringen Singapore Open, vandt 21-15, 21-10.