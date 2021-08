Viktor Axelsen vælger Danmark fra

Det er kun nogle få uger siden, Viktor Axelsen sikrede Danmark og dansk badminton olympisk guld i Tokyo.

Siden er han sammen med kæresten, Natalia Koch Rohde, og parrets knap etårige datter rejst til Dubai.

Ikke på ferie - men for at bosætte sig.

Det fortæller han mandag til Jyllands-Posten.

- Faciliteterne er fuldstændig fantastiske, og jeg bestemmer selv mit program. Jeg kan bare sige, at jeg gerne vil træne fra 9 til 11 og 14 til 16 i dag, og at jeg i morgen gerne vil over i restitutionsafdelingen og have isbad, sauna og et tjek af min fedtprocent – og så bliver det sådan, fortæller han.

Beslutningen vækker ærgrelse i Badminton Danmark, hvilket du kan læse mere om her: Ærgerlig over Viktors Dubai-flytning

Derudover kommer han efter eget udsagn til at arbejde sammen med nogle af verdens bedste eksperter indenfor blandt andet genoptræning.

- Jeg kan pludselig få en sparring, som jeg aldrig har haft mulighed for før. For en fyr som mig er det som at være i en slikbutik. Det er unikt, fortæller han.

Foto: Tariq Mikkel Khan

At han samtidig døjer slemt med allergi og høfeber i de danske sommermåneder, har ikke gjort beslutningen sværere, fordi han går markant ned i lungekapacitet, når det står værst til.

Derudover er der logistiske og økonomiske fordele ved at rejse til et land, hvor skatteprocenten er markant lavere end i Danmark - og hvor afstandene til de asiatiske lande, hvor han spiller de fleste af sine kampe hen over året, er kortere.

Viktor Axelsen ønsker ikke at brænde sine broer til Badminton Danmark, træningsforholdene i Brøndby-Hallen eller landstræner Kenneth Jonassen, som han har arbejdet tæt sammen med i flere år.

- Jeg er tværtimod taknemmelig for opbakningen, men jeg er nødt til at udforske nye muligheder. Mit ønske – og jeg håber også, at det samme gælder for forbundet – er at finde det bedst mulige samarbejde, siger han.

Viktor Axelsen vandt sidste år All England - og har været i finalen de seneste tre år. Han vandt olympisk bronze i Rio og VM-guld i 2017. Derudover var han en del af Thomas Cup-holdet, der i 2016 gik hele vejen og vandt hold-VM som det første ikke-asiatiske land nogensinde.