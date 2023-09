Viktor Axelsen vinder China Open

Ligesom man troede, han ikke kunne blive større, overgår han sig selv.

Viktor Axelsen har netop vundet China Open og har dermed vundet alle Super 1000-turneringer som den første badmintonspiller nogensinde.

En historisk bedrift, og danskerens trofæskab er nu komplet.

I finalen af China Open slog Axelsen kinesiske Guang Zu Lu i to sæt med cifrene 21-16, 21-19.

I første sæt fulgtes de ad langt hen ad vejen, men fejlene hobede sig op hos kineseren, mens danskere fortsatte sit sikre spil.

Vildt comeback

Andet sæt startede dog helt anderledes.

Her kom Lu bedst fra start og fik skabt et stort forspring, som Axelsen kæmpede med at indhente.

I lang tid lignede det, at finalen skulle afgøres i et tredje sæt, men så trådte danskeren i karakter og viste klasseforskel.

Viktor Axelsen vandt ni ud af ti point, og kineserens drøm om at slå verdens bedste badmintonspiller blev dermed knust.

Annonce:

Axelsen har nu vundet alle fire Super 1000-tuneringerne.

Indtil videre har han vundet All England to gange, Indonesia Open tre gange og Malaysia Open to gange.

Og nu er han altså også vinder af China Open, der ikke er blevet afholdt siden 2019 på grund af coronapandemien.

Derudover har han vundet OL en enkelt gang, VM to gange og sæsonfinalerne hele fire gange.

Rekordstor præmiepulje

Udover det længe ventede trofæ trækker Viktor Axelsen yderligere fra i toppen af verdensranglisten, hvor han ligger solidt.

Og så får han selvfølgelig omkring en million kroner med hjem i præmiepenge for sejren.

China Open præsenterede forud for turneringen en vimlende præmiepulje i anledning af dets comeback.

Hele 14 millioner kroner lød den samlede præmiepulje på, hvilket er den største nogensinde på BWF World Tour, hvis man ser bort fra sæsonfinalerne.

Vinderen af de fem kategorier får cirka en million kroner hver.