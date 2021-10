Viktor Axelsen vinder Denmark Open for første gang

I 2021 kommer intet til at måle sig med Viktor Axelsens guldmedalje ved De Olympiske Lege i Tokyo.

Ikke desto mindre sikrede den 27-årige fynbo sig søndag en af karrierens mest betydningsfulde sejre.

På hjemmebane i Odense var den lokale helt for første gang nogensinde i finalen til Denmark Open - i 11. forsøg.

Modstanderen var ingen ringere end verdensetteren Kento Momota, som Viktor Axelsen altid har haft det svært imod.

Ud af 15 indbyrdes opgør har danskeren kun vundet en enkelt gang mod den 27-årige japaner.

Men 16. gang blev statistikken forbedret.

Viktor Axelsen vandt efter et tæt og intenst opgør, der blev afgjort i tre sæt, 20-22, 21-18, 21-12, i danskerens favør.

Viktor Axelsen og Kento Momota har mødt hinanden 16 gange; søndagens finalesejr var kun anden gang, at fynboen trak sig sejrrigt ud af et opgør mod japaneren. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Japaneren - Denmark Open-mester i 2018 og 2019 - var involveret i en voldsom ulykke for to år siden og har været tæt på helt at opgive badmintonkarrieren. Men han har kæmpet sig gennem sin genoptræning og er ved at være tilbage på sit gamle niveau.

Finalen i Odense var Momotas første i 21 måneder og kunne sagtens være faldet ud til hans fordel.

- Nu hænger H.C. Andersen rundt omkring, og for mig kunne han ikke have skrevet et smukkere eventyr, når det kommer til min Denmark Open-karriere, sagde Viktor Axelsen i sit sejrsinterview.

- Lige nu skal jeg være ærlig og sige, at jeg er enormt træt. Men at spille en finale i de her omgivelser mod Kento Momota, det er en drøm, der går i opfyldelse for mig. At se alle de her mennesker, tidligere klubkammerater, familie, næste generation, min bedre halvdel, min søster, forældre, det er helt fantastisk.

- Jeg er glad for, at jeg har formået at holde mit niveau efter OL, og den her kamp kunne ikke være bedre.

Datteren Vega ønsker farmand tillykke. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Viktor Axelsen blev den sjette dansker vinder af singleturneringen i dette årtusinde.

I de seneste to årtier har Peter Gade (2000, 2008), Camilla Martin (2001, 2002), Tine Baun (2009), Jan Ø. Jørgensen (2010) og Anders Antonsen (2020) alle vundet på hjemmebane.

Danmarks største internationale badmintonturnering har været afviklet siden 1934. I 2003 skiftede den navn til Denmark Open og har siden 2007 haft hjemme i Axelsens fødeby, Odense.