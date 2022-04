Viktor Axelsen vinder EM

Verdensetteren har vundet EM-guld for tredje gang i karrieren, efter at landsmand Anders Antonsen blev besejret i finalen

Seneste år blev det noget af et antiklimaks.

Viktor Axelsen og Anders Antonsen skulle mødes i EM-finalen, men Antonsen endte med at vinde uden kamp, da Axelsen inden blev testet positiv for corona.

Denne gang fik de to danske verdensstjerner så deres europæiske finale.

28-årige Viktor Axelsen vandt guldet i to sæt i cifrene 21-17, 21-15 efter en finale på et højt niveau.

Lufttur til ketsjer

Begge finalister virkede utrolig tændte fra start og fik på skift udspillet hinanden - dog med Antonsen haltende lidt efter pointmæssigt. I slutningen af første sæt kom der også nogle små fejl fra verdens nummer tre, Antonsen.

De muligheder skulle verdens bedste badmintonspiller ikke have, så stikker han i hvert fald lidt af. Antonsen var tydeligvis frustreret og gav sin ketsjer en længere lufttur.

Axelsen tog første sæt med 21-17. Symptomatisk nok blev sætbolden vundet på en Antonsen-fejl.

Antonsen er ikke længere forsvarende europamester. Foto: Rodrigo Jimenez/Ritzau Scanpix

Generet af tilskuere

Begge spillede brokkede sig undervejs over, at der blev blitzet fra kameraer oppe hos tilskuerne, hvilket er generende, når fjerbolden skal rammes.

Hele fem gange fik det spanske publikum besked om, at den altså ikke går.

I andet sæt var Antonsen foran to gange, men så fik Axelsen et hul og så sig ikke tilbage. Til sidst virkede Antonsen nærmest opgivende og måtte derfor afgive EM-titlen til landsmanden.

Med sejren er Axelsen forsvarende mester ved OL, All England og nu også EM. Han fører 5-3 i det indbyrdes regnskab med Antonsen.

Mens de lørdag var på hver sin side af nettet, er de på samme hold om en uge, når Thomas Cup, VM for landshold, begynder.

