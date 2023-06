Viktor Axelsen vinder Indonesia Open for tredje gang i træk

Verdens to bedste badmintonspillere mødte hinanden i Super 1000-turneringen Indonesia Open. Verdensetter, Viktor Axelsen, vandt finalen over hjemmebane-helten Anthony Ginting

Sådan skal det gøres!

Viktor Axelsen fuldendte søndag sit comeback til badmintonsporten med en stor titel efter en overbevisende sejr.

Den danske verdensetter vandt Super 1000-turneringen Indonesia Open, der er på niveau med All England.

I finalen lykkedes det Axelsen at besejre indoneseren Anthony Ginting, der er nummer to i verden. Sejren lød på 21-14, 21-13. Det var tredje år i træk, at Axelsen vandt turneringen.

- Jeg er bare overrasket lige nu. At vinde det tredje gang er vildt. Jeg vil gerne takke alle fansene, også selvom I selvfølgelig støttede jeres helt, Anthony Ginting, sagde danskeren lige efter triumfen, der giver ham cirka 600.000 danske kroner.

Axelsen var suveræn i finalen. Foto: Bagus Indahono/Ritzau Scanpix

Vildt comeback

Titelsejren til Axelsen kommer, efter at danskeren for en måned siden pådrog sig en muskelskade i baglåret og siden missede tre turneringer i træk inden denne uges comeback.

Annonce:

Søndagens finale var også et møde mellem nummer et og to i verden, men der var reelt tale om klasseforskel på dagen. Axelsen var et niveau bedre i alle spillets facetter.

Axelsen kom bedst fra start og foran både 6-3 og 7-4. Men Ginting var godt med i mange af duellerne og vendte det rundt til indonesisk føring på 9-8.

Danskeren kan fejre endnu en titel. Foto: Bagus Indahono/Ritzau Scanpix

Tiende sejr i træk over rival

Derfra begyndte Ginting at lave flere fejl og hamrede flere bolde ud over linjerne. Samtidig spillede Axelsen stabilt og koncentreret.

Det førte til, at Axelsen kom foran 17-12 og lidt senere 20-13. Han udnyttede sin anden sætbold og lod sig ikke distrahere af det indonesiske hjemmepublikum.

I andet sæt kom Axelsen foran 4-0, og han virkede mentalt ovenpå. Ginting svarede dog godt tilbage og kom bedre med i kampen.

Ginting reducerede til 2-4 og 4-6, men Axelsen øgede sit tempo og sit niveau.

Det betød, at Axelsen ved sidebyttet var foran 11-5, og lidt senere blev det også 13-7.

Ginting reducerede til 13-16 og skabte fornyet spænding i sættet. Men det var kun for en kort stund.

Axelsen styrede sikkert sejren i hus og tog dermed et titelhattrick i Indonesien.

Det var tiende gang i træk, at Axelsen vandt over Ginting, der nu er bagud med 4-12 i indbyrdes opgør.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se de groteske billeder: Legendarisk badminton-hal i Danmark smadret