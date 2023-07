Viktor Axelsen vinder Japan Open

For anden gang i karrieren kan Viktor Axelsen kalde sig vinder af Japan Open.

Søndag formiddag dansk tid vandt den 29-årige fynbo finalen 21-7, 21-18 i Super 750-turneringen, der rangerer lige under de allerstørste turneringer i verden.

Men det var en underlig størrelse, finalen.

Jonatan Christie, der stod på den anden side af nettet, har spillet en forrygende turnering, men han fik en start på opgøret, der for altid må give anledning til mareridt for den 25-årige indoneser.

11-0 stod der, da de to spillere gik til pause i 1. sæt. Og Axelsen scorede yderligere to point, inden Christie fik sit første.

13-0...I en af verdens største finaler.

Jonatan Christie var fuldstændig på hælene i begyndelsen af kampen. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP/Ritzau Scanpix

Axelsen spillede perfekt. Ganske enkelt. Christie, der ligger nummer ni på verdensranglisten, begik fejl på fejl, men det var et udtryk for, at hans danske modstander spillede optimalt.

Den perfekte start

I anden halvdel af sættet fik indoneseren bedre fat, men de syv point, han fik skrabet sammen, efterlod ikke indtrykket af en utrolig magtdemonstration fra dansk side.

Billedet var totalt anderledes i 2. sæt.

Christie begyndte forfra. Der var ikke andet at gøre, og han fik bedre fat, mens Axelsen i perioder havde svært ved at finde fodfæste og finde den rytme, der sikrede ham 1. sæt. Christie var sågar foran 13-8, inden Axelsen fik fat igen.

Han nappede fem point i træk og åd sig derfra tættere og tættere på titlen, der kom på den anden matchbold.

Det er danskerens tredje turneringssejr i træk efter European Games og Indonesia Open tidligere på sommeren, og hans fjerde titel i år.

Dermed får Viktor Axelsen den optimale optakt til VM, der foregår på hjemmebane i Royal Arean om tre ugers tid.