Viktor Axelsen vinder VM

Viktor Axelsen er verdensmester i badminton for anden gang i sin karriere, efter danskeren besejrede thailænderen Kunlavut Vitidsarn i to sæt 21-5, 21-16

Det danske badminton-fænomen har gjort det igen.

Viktor Axelsen kunne søndag formiddag (dansk tid) for anden gang lade sig hylde som verdensmester i herre-single efter en overbevisende sejr over den 21-årige thailænder Kunlavut Vitidsarn i to sæt 21-5, 21-16.

Det er anden gang i badminton-stjernens karriere, at han står øverst på sejrsskammelen og modtager hædren som verdens bedste badminton-spiller.

Det stod tidligt klart, at 16. seedede Vitidsarn ville få det umådeligt svært mod verdens nummer et, og der var altså heller ingen slinger i valsen hos danskeren, der gik igennem hele turneringen uden at tabe et eneste sæt.

Axelsen gjorde kort proces i første del af kampen og var intet mindre end suveræn i første sæt, hvor thailænderen ikke fik et ben til jorden.

Andet sæt var en helt anden historie. Den 21-årige thailænder kom helt anderledes ud til anden halvdel af kampen, og det var klart, at Vitidsarn fik et par taktiske råd med ind på banen, som han tog til sig og implementerede i sit spil.

For det var faktisk det thailandske badminton-talent, der kom bedst fra start.

Kunlavut lignede en helt anden spiller, der turde satse og presse den danske verdensetter.

Thailænderen forsvarede sig meget bedre på danskerens angrebsspil, og det fik Axelsen til at lave flere uprovokerede fejl.

Undervejs i sættet var der også flere lange dramatiske dueller, hvor den undertippede thailænder viste sig fra sin bedste side.

Men i sidste ende var der stadig en klar og tydelig klasseforskel. For da Viktor Axelsen begyndte at skrue op for tempoet i slutningen af andet sæt, så kunne Kunlavut Vitidsarn ikke følge med.

Så selvom Vitidsarn alligevel leverede et langt bedre andet sæt, så blev det dog aldrig rigtig spændende.

Viktor Axelsen har indtil videre haft et vanvittigt 2022, hvor han har vundet alt, han er kommet i nærheden af.

Forud for kampen havde de to finalister mødtes fire gange, alle fire med dansk sejrsherre, og alle fire blev vundet med cifrene 2-0.

Dermed kunne Axelsen igen få lov til hæve hænderne over hovedet og lade sig tiljuble som verdensmester i Tokyo.

Viktor skal igen i kamp 30. August til Japan Open mod nr. 32 i verden, sydkoreanske Hee Heo Kwang, hvor den danske damptromle forventes at smadre alt og alle.