Viktor frustreret over karantæne

Viktor Axelsen har svært ved at forstå, at én af verdens bedste badmintonspillere nu har fået to års karantæne

De næste to år er én af verdens bedste badmintonspillere, malaysiske Lee Zii Jia, ikke med, når der spilles All England, VM, eller nogle af de andre turneringer verden over.

For han må ikke.

Fredag gennemtrumfede det malaysiske badmintonforbund, BAM, den beslutning, fans af Lee Zii Jia havde frygtet i flere dage: At idømme ham to års karantæne fra al international konkurrence.

Hvorfor, spørger du måske.

Jo, som Viktor Axelsen gjorde i sensommeren efter sin OL-triumf, ønskede 23-årige Lee Zii Jia ikke længere at træne i det nationale træningscenter. Han ville være professionel, hvad man som badmintonspiller ellers ikke er.

'Er det det, vi ønsker?'

Men hvor Badminton Danmark valgte at indgå en aftale med Viktor Axelsen, der nu er bosat i Dubai og kun samarbejder med forbundet ved VM- og EM-slutrunder, er det malaysiske forbund anderledes skruet sammen.

Det har fået en halv badminton-verden op af stolen. Heriblandt Axelsen.

- Forestil dig at være i en position, hvor du ikke er glad for dit arbejde, og du vil prøve noget andet. Du giver udtryk for dine meninger overfor din chef og fortæller, at du ønsker at stoppe og finde et andet arbejde. Din chef er dog ikke glad for din beslutning, og da det er i deres magt at kunne give dig forbud mod at søge andre jobs, gør de måske. Du må bare vente og se. Hør hvor skørt det er. Det er 2022. Er det, hvad vi ønsker for vores sport?

Lee Zii Jia og Viktor Axelsen på vej ind til deres møde i All England-semifinalen i 2020. Den kamp vandt danskeren, mens Jia vandt revanchen i finalen året efter. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

Sådan skriver Axelsen på Facebook og bakkes op af den tidligere sportsminister i landet, Steven Sim, der til avisen Free Malaysia Today, siger:

- Der er noget galt, når verdens nummer syv ønsker at stoppe. BAM og sportsministeriet må finde ud af hvorfor. Der er ingen grund til at smadre hans karriere. Men det virker til, at det skal virke som en slags advarsel for andre, der kunne få samme tanke, siger Sim, der kalder situationen 'meget usund' for landets med afstand største sportsgren.

Vil bare gøre landet stolt

I Danmark oplevede Viktor Axelsen, at mange danskere havde svært at forstå hans beslutning. Men ud fra hans Facebook-opdatering onsdag er det tydeligt, at han ikke har fortrudt sit valg.

- Hvis en spiller føler, at det er bedst for ham, at vælge en anden vej, hvor han er mere uafhængig som spiller, så er det det, han bør gøre i min optik. Det er hans karriere og liv trods alt. Kun han ved, hvad der er bedst lige nu, skrev Axelsen.

Lee Zii Jia vinder All England i 2021 efter sejr i tre sæt over Viktor Axelsen. Foto: Rui Vieira/AP/Ritzau Scanpix

Mens det internationale badmintonforbund, BWF, ikke officielt har givet sin mening til kende, og det samme kan i øvrigt siges om BAM, satte hovedpersonen selv ord på forleden i det nationale træningsanlæg. Altså inden BAM havde givet ham karantæne.

- Som spiller vil jeg bare træne og forbedre mig, så jeg kan levere resultater på højeste plan og gøre mit land stolt. Det er det eneste, jeg tænker på, sagde han til The Star.

Medmindre han fortryder og sætter sig tilbage til forhandlingsbordet i Kuala Lumpur, så kommer det ikke til at ske de næste par år.

Til gengæld kender vi et sted i Mellemøsten, hvor dygtige badmintonspillere flyves ind for at træne med den olympiske mester. Måske det var noget?