Viktor i vanvittigt drama

Helt suveræn i hattrick-triumf

Viktor Axelsen har været helt suveræn i 2021, hvor han har vundet tre internationale turneringer i Thailand og Schweiz og kun tabt en enkelt kamp - til danske Anders Antonsen i sæsonfinalen på januars sidste dag.

Men sent onsdag aften kort før midnat måtte Viktor Axelsen overraskende ud i et sandt drama i den traditionsrige All England-turnering, men endte med at besejre den 22-årige japaner, Koki Watanabe med 13-21, 21-19, 21-19.

Fra start virkede Axelsen ikke til at være helt sig selv, og japaneren, der blot er verdens nummer 41, kom hurtigt på 12-5 og vandt overraskende sættet 21-13 mod den danske verdenstoer.

Efter sidebyttet kom danskeren godt fra start, men han virkede frustreret og måtte se japaneren komme tilbage på 10-10, og de fulgtes ad til 14-14, inden danskeren på sin tredje sætbold vandt andet sæt 21-19.

I tredje sæt fortsatte japaneren med at være fremragende ved nettet og kom på 7-4, mens Axelsen rystede på hovedet. En flot stime bragte Axelsen fra 7-9 til 13-9, men japaneren kom tilbage til 14-14, inden Axelsen trak fra igen. Det blev dog alt for spændende, da japaneren overlevede de første tre matchbolde og gik fra 16-20 til 19-20, inden Axelsen tog sejren på den fjerde matchbold.

- Jeg skal bare være glad for, at jeg er videre. Han spiller en god kamp og er tro mod sit koncept. Det var elendigt fra min side. Det er nemmere at sige, hvad jeg ikke kæmpede med, siger Axelsen til TV2.

- Jeg kæmpede med længden, og det var generelt en offday. Men det er også godt at kunne vinde på de dage jo. Jeg har det bedre i morgen, og der skal jeg steppe op, siger Axelsen.

All England regnes for den mest prestigefyldte turnering udover VM og OL, og Viktor Axelsen vandt turneringen for første gang, da han sidste år lige inden corona-nedlukningen slog Chou Tien-Chen i finalen, mens han i 2019 tabte finalen til superstjernen Kento Momota.

Nu er han altså videre fra første runde, ligesom Anders Antonsen, Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus også er det, og chancen for dansk triumf i den traditionsrige turnering lever.

Det gør den til gengæld ikke for de indonesiske spillere. Hele Indonesiens landshold er således udelukket fra turneringen, fordi der har været en coronasmittet person på det fly, de rejste med til England.

Banker corona: Dansk triumf i Dubai

