Viktor i VM-form: Sender hollænder ud

Mens de øvrige herresingler allerede er færdige ved VM, lever Viktor Axelsen endnu.

Tirsdag morgen dansk tid vandt han sin 2. runde-kamp over Mark Caljouw fra Holland og er dermed klar til ottendedelsfinalen.

Hollænderen er dygtig, men må aldrig komme i nærheden af Axelsen og tabte som ventet i to sæt 19-21, 10-21.

Men som cifrene antyder, var der kamp om det i 1. sæt, og det jubelbrøl, Axelsen udstødte, da sætsejren var en kendsgerning, sagde det hele.

Han hævede armene over hovedet og brølede, som havde han lige spillet sig i finalen i én af de helt store turneringer.

Caljouw havde givet ham kamp til stregen og førte sågar 19-16, mens Axelsen syntes rådvild og havde svært ved at finde løsningerne i sit spil.

Derfor lettelsen og brølet. For pludselig kom det. Han nappede fem point i træk og dermed sættet.

Annonce:

Anderledes ærgerligt må det have været for Caljouw. Han har det traditionelt svært mod danske modstandere, og så tæt på at nappe et sæt fra Viktor Axelsen må virkelig have været en bet.

Han fulgte med til 7-7, men så skete der to ting: Caljouw var flad, og Axelsen gik lige to gear op i tempo.

Og så var den kamp slut. Duellerne blev kortere, og Axelsens angreb var svære for hollænderen at gøre noget ved.

Den danske OL-guldvinder møder nu thailandske Sitthikom Thammasin i ottendedelsfinalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: