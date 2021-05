Viktor indrømmer: Det ser lidt voldsomt ud

Der er mange måder at komme fra Kiev til Danmark på. Den hurtigste og letteste er via fly, hvilket de fleste da også benytter.

Men få har gjort det, som Viktor Axelsen gjorde forleden: Fuldstændig pakket ind i et plastikkammer omgivet af personale, der var svøbt i heldragter.

Axelsen, der var blevet testet positiv efter sin EM-semifinale lørdag, havde booket et privat ambulancefly, fordi han i Kiev ellers skulle opholde sig 13 dage i isolation og først måtte komme ud, når han var symptomfri OG havde en negativ coronatest.

Det ville han ikke vente på.

- Jeg regnede ud, at der var 80 dage til OL, og at jeg derfor ville skulle bruge ti procent af den tid i isolationen, hvor jeg ville miste de optimale muligheder i forhold til diæt og træning, siger han til Ekstra Bladet.

- Så det var en no brainer for mig, kommer det.

'Jeg blev en smule overrasket'

Han og B.S. Christiansen, der er ansat som rådgiver, talte sammen, og den tidligere jægersoldat gik derpå i gang med at undersøge mulighederne. Snart var FlexFlight hyret, og et ambulancefly stod klart i Kiev.

Det blev selvfølgelig foreviget med både lyd og billeder af dem begge og fik snart et liv online, hvor det blev kommenteret, delt og samlet op af alle danske medier.

- Ja, den kom ret bredt ud. Jeg blev en smule overrasket over, at det var så stor en historie. Men omvendt…det er corona, og det fylder alting. Og så det visuelle i det. Det så lidt voldsomt ud, siger han og griner med henvisning til kammeret, han lå i.

Han understreger, at sikkerhedsforanstaltningerne blev overholdt – og at det var det vigtigste for ham.

- Der blev banket på hotelværelset, og udenfor ventede et lokalt ambulance-crew og FlexFlights crew i heldragter. Der pustede de så det iso-chamber op, og jeg gik direkte fra værelset ud i det. Jeg kom ikke ud igen, før jeg var her i Danmark.

Han henviser til FlexFlights såkaldte IsoArk N36-7 isolation chamber, du kan se og læse mere om her.

- Hvordan var det at ligge derinde i det kammer?

- Ja, altså det kræver, at man ikke lider af klaustrofobi, og at man lægger sig godt til rette. Men jeg var egentlig bare glad for at få muligheden.

Det havde krævet et større fly

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på økonomien i det, men siger:

- Hvis det havde kostet millioner af kroner, så var det nok ikke noget, jeg havde gjort. Ja, så skulle jeg nok have spillet tennis i stedet for. Men der var ingen tvivl om, at jeg ville strække mig langt.

- Selvfølgelig har det gjort tingene lettere, at jeg har vundet de turneringer, jeg gjorde tidligere på året, så der stod nogle præmiepenge på kontoen – ud over min indtjening.

Tilbage i Kiev sidder Mathias Thyrri, Rasmus Kjær og Joel Eipe, Axelsens tre kollegaer, der også blev testet positiv, men som ikke har haft de samme muligheder for at rejse hjem. De bliver nødt til at blive hængende på hver sit hotelværelse, til de er symptomfri og kan fremvise en negativ test.

- Tro mig. Der er ikke noget, jeg hellere ville end at få dem med hjem. Men det krævede et større fly, og det var ikke realistisk, siger Viktor Axelsen.

Han har stort set ikke haft symptomer, siden han blev testet positiv i Ukraine, og nu befinder han sig i isolation i Danmark, hvor han har adgang til nogle vægte og en spinningcykel, så isolationen ikke er helt spildt.

Og fordi det nu er danske – og ikke ukrainske – regler, der er gældende, kan han allerede se frem til frihed i weekenden. Hvis altså han forbliver symptomfri og har en negativ test.

- Jeg er i kontakt med både lægestaben i Team Danmark og på Bispebjerg Hospital, der er klar med tests til mig. Får jeg ikke symptomer, kan jeg begive mig ud lørdag-søndag.

I begyndelsen af næste uge står den så på tests af hjerte og lunger samt blodprøver. Hvis altså han er raskmeldt.