Viktor taber vanvittigt finale-drama

'Vik-tor, han er vo-res mand!', lød det fra de mange danske tilskuere på plads i Birmingham.

Men selvom opbakningen var stor, lykkedes ikke for Viktor Axelsen at blive den første danske All England-vinder i herresingle siden Peter Gade i 1999.

Den førsteseedede japaner Kento Momota blev for stor en mundfuld og vandt 21-11, 15-21, 21-15 i en forrygende kamp over 80 minutter. Dermed har Axelsen tabt 11 af de seneste 12 kampe mod japaneren, der må regnes for den danske verdensmesters onde ånd.

- Det er turneringen, alle vil vinde. Viktor er en god rival, og jeg håber, at vi kan spille gode kampe fremover, sagde Momota efter kampen.

Danskerens mundvige hang ned ad, mens han skrev autografer til de mange tilskuere, men han kunne trods alt tage lidt positivt med.

- Jeg var langt tættere på at vinde, end jeg nogensinde har været, sagde Axelsen efterfølgende til TV2.

- Det var en af de fedeste kamp, jeg nogensinde har spillet. Jeg var stolt over at høre så mange danskere, og jeg ville gerne have givet dem en sejr.

- Det er en kæmpe drøm at vinde den turnering, men forhåbentlig har jeg nogle år endnu og kan få krydset All England af.

Danskeren måtte slide for hvert eneste point og satsede alt i sine smash, for ellers fik Momota alt tilbage over nettet. Flere gange gav det point, men bortset fra 1-0 var den sjetteseedede dansker ikke foran i kampens første sæt.

420 kmt

Ved 6-2 til Momota lignede det en kamp på vej mod en sikker japansk sejr, men Axelsen kæmpede sig flere gang op og var kun et enkelt eller to point efter.

Netkanten var dog også med japaneren, der sluttede sættet med otte bolde i træk og gik fra 13-11 til 21-11.

Andet sæt startede fint for danskeren, der kæmpede sig foran 5-3, men igen var netkanten med japaneren, og selv Axelsen måtte stikke tommelfingeren anerkendende i vejret.

ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Axelsen holdt sig dog inde i kampen på ren fight og var pludselig foran med fire ved 15-11 efter en række maskerede slag, godt netspil og et smash på imponerende 420 kilometer i timen.

Satme have en banan

Momota begyndte pludselig at lave fejl, og danskeren fik ændret en kendelse via video til 20-13 og vandt 21-15, og så måtte danskeren med egne ord 'satme have en banan', mens landstræner Kenneth Jonassen råbte 'Hey Viggo, det bliver hårdt'.

Og det blev det. Axelsen kom foran 4-0 og havde det store momentum, men kom alligevel bagud 8-9 efter kampens længste duel på 48 slag. Her skiftede kampen fuldstændig, og Momota gik fra 12-11 til 18-11 og vandt til sidst 21-15 efter et forrygende opgør.

Momota vandt kampen. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Dermed tabte Axelsen finalen præcis, som Jan Ø. Jørgensen og Peter Gade gjorde det i henholdsvis 2015 og 2004, da der senest var danske herresingler med på sidstedagen i All England.

Viktor Axelsen kan dog se tilbage på sin hidtil bedste All England-turnering. I sine seks hidtidige deltagelser har tre kvartfinaler været hans bedste præstation, mens første runde tre gange har været endestationen.

Gode penge til Viktor

Den 25-årige fynbo kan glæde sig over, at han som den eneste har taget sat fra Momota i turneringen, og som trøstepræmie for finalenederlaget kan han da også stikke 34.000 dollars eller 226.000 kroner i lommen, mens den et år yngre japaner indkasserer lige over det dobbelte for denne uges arbejde.

Det var Momotas første All England-titel nogensinde, og han kan nu skrive sejr i den 120 år gamle på sit cv, der det seneste år også har fået tilføjet VM-guld, asiatisk guld og fire Super Series-turneringer.

Sejren var blot Japans fjerde ved All England i dette årtusinde, hvor Danmark som næstbedste nation trods alt har ti triumfer - dog ingen i herresingle.

DANSKE ALL ENGLAND-VINDERE SIDEN 2000

2018: Kamilla Rytter Juhl/Chrstinna Pedersen

2015: Mathias Boe/Carsten Mogensen

2013: Tine Baun

2011: Matihas Boe/Carsten Mogensen

2010: Lars Paaske/Jonas Rasmussen

2010: Tine Baun

2008: Tine Baun

2006: Martin Lundgaard Hansen/Jens Eriksen

2004: Martin Lundgaard Hansen/Jens Eriksen

2002: Camilla Martin

FLEST ALL ENGLAND-TITLER SIDEN 2000

55 - Kina

10 - Danmark

10 - Indonesien

9 - Sydkorea

6 - Malaysia

4 - Japan

2 - Kinesisk Taipei

1 - Indien

1 - Rusland

1 - Spanien

1 - England

FLEST ALL ENGLAND-TITLER NOGENSINDE

189,5 - England

88 - Danmark

85 - Kina

47 - Indonesien

35 - Sydkorea

26 - Malaysia

20 - Irland

18,5 - USA

16 - Japan

6,5 - Sverige

4,5 - Schweiz

2 - Indien

2 - Kinesisk Taipei

1 - Canada

1 - Rusland

1 - Spanien

0,5 - Holland

0,5 - Skotland

ALL ENGLAND-VINDERE 2019

Herresingle: Kento Momota, Japan

Damesingle: Chen Yufei, Kina

Herredouble: Mohammad Ahsan/Henda Setiawan, Indonesien

Damedouble: Jia Yifan/Chen Qingchen, Kina

Mixeddouble: Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Kina

VIKTOR AXELSEN I ALL ENGLAND

2019: Finale (Kento Momota)

2018: -

2017: Kvartfinale (Lin Dan)

2016: Kvartfinale (Xue Song)

2015: Kvartfinale (Jan Ø. Jørgensen)

2014: 1. runde (Chen Long)

2013: 1. runde (Kenichi Tago)

2012: 1. runde (Kenichi Tago)

KENTO MOMOTA I ALL ENGLAND

2019: Vinder

2018: -

2017: -

2016: Kvartfinale (Tian Houwei)

2015: Kvartfinale (Lin Dan)

2014: Kvartfinale (Lee Chong Wei)

DANSKE VINDERE HERRESINGLE ALL ENGLAND

1999: Peter Gade

1996: Poul-Erik Høyer

1995: Poul-Erik Høyer

1988: Ib Frederiksen

1987: Morten Frost

1986: Morten Frost

1984: Morten Frost

1982: Morten Frost

1977: Flemming Delfs

1975: Svend Pri

1967: Erland Kops

1965: Erland Kops

1964: Knud Aage Nielsen

1963: Erland Kops

1962: Erland Kops

1961: Erland Kops

1960: Erland Kops

1958: Erland Kops

1948: Jørn Skaarup

1939: Tage Madsen

