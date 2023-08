Vild bedrift: Dansk VM-finale!

Danmark har minimum én dansk deltager i søndagens VM-finaler.

Eller skulle man sige to?

Lørdag eftermiddag leverede Anders Skaarup og Kim Astrup et drøn af en kamp, da de i deres semifinale besejrede det kinesiske par Liang Weikeng/Wang Chang.

17-21, 21-18, 21-19 vandt de i en kamp, de tusindevis af fans, der var på plads i hallen, sent vil glemme.

For er du vimmer, det hold hårdt i en højelektrisk Royal Arena.

Det er første gang i ti år, Danmark har en finalist i herredouble.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Der var torden og lynild fra start. Stemningen var elektrisk, og bare det at kineserne blev nævnt af dommeren inden første bold medførte buh-råb.

Og Astrup/Skaarup havde medvind. De kom på 8-6, men så tog kineserne over og vandt syv af de næste otte bolde.

Det var meget tju-bang-badminton, hvor de første tre-fire slag ofte var nok til at afgøre dem. Og det var kineserne klart bedst til.

Danskerne nåede op på 12-15, men fire kinesiske point i træk afgjorde reelt sættet. Selvom danskerne afværgede tre sætbolde lidt senere, endte det med kinesisk sætsejr, da Kim Astrup smed bolden i nettet.

Men det var ikke det bedste, de havde spillet, danskerne.

Da Astrup sendte en baghånd i nettet til kinesisk 5-3-føring i 2. sæt, begyndte tvivlen og mismodet for alvor at brede sig i arenaen. De kom dog igen og udlignede til 8-8.

Tre danske point senere gyngede tribunerne, så vi troede, det hele var ved at dratte sammen. Det danske spil så bedre og bedre ud.

Og det forspring holdt de. Flere gange virkede det til, at de undlod at slå igennem - for i stedet at spille mere taktisk, og det var medvirkende til, at kineserne begik flere fejl. Til gengæld tabte de stort set alle dueller, hvor kineserne kom i offensiven. Danskerne kunne stort set ikke spille sig ud af de kinesiske angrebsbølger.

De var på 16-11 og 19-16 og 20-17, inden sættet var deres.

Foto: Jonathan Damslund

Afgørende sæt var hele tæt. I hvert fald i begyndelsen. Så fik danskerne et hul. På 9-6, og de gik lidt senere til ophold foran 11-9. Det begyndte for alvor at smage af dansk VM-finale.

Og da Kim Astrup efter en super serv bankede bolden i gulvet til 14-12, må selv kineserne være begyndt at tvivle. To bolde senere var der udlignet.

Og sådan var det. Det bølgede frem og tilbage, så man var ved at blive idiot. Danskerne var hele tiden foran, men de kunne ikke slå hullet.

Indtil Anders Skaarup tordnede et smash ned til 20-18. Den første matchbold afværgede kineserne med en byge forrygende smash, som danskerne til sidst ikke kunne svare igen på. Men på den anden matchbold var den der!