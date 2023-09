Vilde tal: Går efter historisk præmiesum

Det er ikke mange dage siden, de sidste danske spillere lukkede døren i Royal Arena bag sig efter VM i badminton.

Og nu er de i Shanghai-forstaden Changzhou for at spille China Open.

I sig selv opsigtsvækkende, at én af verdens største turneringer ligger lige i rumpetten af verdensmesterskabet. Men mere opsigtsvækkende er det, at arrangørerne af turneringen har valgt at hæve præmiesummen.

Ikke mindre end to millioner dollars - svarende til 13,8 millioner kroner - er der til spillerne.

Det er historisk højt - og en halv million mere end i sæsonfinalerne 2018-22, hvor der var halvanden millioner dollars i præmiesum.

Stadig peanuts

Til sammenligning har de seneste Super 1000-turneringer haft en præmiesum på 1,25 millioner dollars.

Og så er det nærliggende at sammenligne med den sport, badminton altid sammenlignes med: tennis.

Og så er de to millioner stadig peanuts.

Tallene taler deres eget sprog, og det kan blot tilføjes, at man får 123.000 dollars for at nå 2. runde i herresingle i US Open. Altså næsten det samme som at vinde China Open.

Har til flyveturen hjem

Anders Antonsen var tirsdag formiddag dansk tid første dansker i aktion, og han besejrede Lakshya Sen fra Indien i tre sæt. For at stille op i turneringen fik han 2000 dollars (13.800 kroner), og sejren betyder, at han rejser hjem med minimum 6000 dollars (41.500 kroner).

Det skulle række til flyveturen hjem - også selvom han napper den på business class.

Og skal vi lige sammenligne med tennisspillerne én gang til for prins Knud?

Holger Rune tabte sin 1. runde-kamp i New York i sidste uge. Det indkasserede han 81.500 dollars (564.000 kroner) for. Caroline Wozniacki rejser hjem med 284.000 dollars (1,9 millioner kroner) for sin deltagelse i 4. runde.