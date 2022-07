Vilde Viktor er urørlig: - Fuldstændig vanvittig

Viktor Axelsen er den bedste i verden til at spille badminton.

Ja, det fortæller verdensranglisten os godt nok, men nu KAN der ikke stilles spørgsmålstegn ved det, mener Jim Laugesen, der er badmintonekspert på TV 2 Sport.

- Han er fuldstændig urørlig. Han er komplet. Det er en dansk tendens, at vi alligevel prøver at finde hullerne i osten, men det kan jeg bare ikke lige nu. Det er en umulig opgave og vil også være forkert, siger han til Ekstra Bladet.

Søndag sikrede Viktor Axelsen sig et asiatisk hattrick, da han udraderede Kento Momota i Malaysia Open-finalen med en sejr i to sæt på 21-4, 21-7. Dermed har han gjort rent i bord de seneste uger i Asien, fordi han også har vundet Indonesia Masters og Indonesia Open.

I alle aspekter af badmintonspillet var den 28-årige dansker overlegen mod den tidligere japanske verdensetter, der ikke har formået at finde fordums styrke efter en bilulykke i starten af 2020.

- Viktor er fysisk stærk. Teknisk er han kommet op på et niveau, hvor han kan udfordre alle. Mentalt er han i en liga for sig, og så har han en ting, som ingen andre har.

- Qua sin højde (1,94 m., red) kan han tillade sig at spille offensivt og angribe sin modstander ved at smashe fjerbolden stejlt ned på modstanderens banehalvdel. Det led Momota meget under, og selvom han ikke er verdens bedste længere, er det vildt at skære ham midtover, som Viktor gjorde, siger Jim Laugesen.

- Han var for god

Men er Viktor Axelsen så den bedste badmintonspiller nogensinde? Det er et spørgsmål, der i alle sportsgrene afføder heftig debat.

- Det er svært at sammenligne årgange. Resultatmæssigt er han den bedste, og jeg vil også sige, han er bedre, end Momota var før ulykken, siger eksperten.

Manden, der blev sat på plads, var da heller ikke for fin til at lægge sig fladt ned.

- Han var for god. Jeg forsøgte at følge med skridt for skridt, men han var for stærk. Han har forbedret sig, og hans fart og kvaliteten af hans skud er blevet bedre på alle niveauer, siger Momota til BWF's officielle hjemmeside.

Og den danske bøddel var selv overrasket over sit niveau.

- Jeg var meget mere frisk, end jeg frygtede. Jeg har spillet mange kampe i de seneste fire uger, så jeg er super træt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men på en eller anden måde formåede jeg at finde eksplosivitet og energi i mit spil.

Kento Momota, der i dag ligger nummer to i verden, fører dog stadig den indbyrdes statistik mod Viktor Axelsen med 14-2.

