Vilde Viktor: Jeg er ikke færdig endnu

Han er forsvarende olympisk mester, VM-guldvinder og All England-mester. Men sulten er der endnu for Viktor Axelsen

Planen var egentlig at tage fra Tokyo til Osaka for at spille Japan Open i kølvandet på VM, men en mindre skade i nederste del af ryggen, som generede ham en del under VM, har gjort, at han tager en pause.

Det har givet mulighed for at slappe af, holde ferie og tænke over, hvad han har bedrevet.

- Det er først ved at gå op for mig nu, hvor der er faldet ro på. Hvis jeg, da jeg begyndte at spille, fik fortalt, at jeg ville stå her med to VM-titler, OL-guld og to All England-titler, havde jeg ikke turdet tro det. Jeg er så stolt over det, siger han til Ekstra Bladet.

- Men jeg føler samtidig ikke, at jeg er færdig endnu.

- Kan det ikke være svært at holde motivationen oppe?

- Jeg føler, at jeg er blevet god til at fokusere på processen – og ikke kun resultaterne. Det vigtige for mig er, at jeg, når jeg er færdig, ikke kan se tilbage på nogle uger eller måneder, hvor jeg slækkede på det og kunne have gjort mere. Jeg skal have alt ud af denne her rejse og udnytte mit potentiale, siger han.

Danmark tog 11 medaljer med hjem fra sidste års OL i Tokyo. Badmintonspilleren Viktor Axelsen vandt blandt andet guld i herresingle. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

'Jeg er et godt sted'

Han lægger ikke skjul på, at han sætter pris på at kunne komme til Danmark forud for mesterskaber som EM, VM og OL og træne med på forbundstræningen i Brøndby. Men der er ingen planer om at forlade Dubai lige med det samme.

- Jeg føler,nat jeg er et godt sted. Både når jeg er i Dubai og hjemme i Danmark. Det fungerer rigtig godt. Det vigtigste for mig er, at familien fungerer rigtig godt, og vi er enormt glade, fortæller han.

Kæresten Natalia er højgravid og har termin i midten af oktober – sådan cirka lige midt under Denmark Open i Odense, Viktors næste turnering.

- Det er trods alt bedre, end hvis vi stod midt i Kina, kommer det med et grin, inden han tilføjer, at hun har det godt – den store mave taget i betragtning.

'Det var en chance at tage'

Den næste måneds tid står på træning i Dubai, hvor sidste års verdensmester, Loh Kean Yew fra Singapore, finske Kalle Koljonen, irske Nhat Nguyen og Lakshya Sen fra Indien kommer på besøg for at træne med.

- Det er en god måde for mig at holde mig skærpet på. Et par uger op til Denmark Open rejser jeg til Danmark og træner der. Jeg føler, jeg får det bedste ud af alle verdener, siger han.

Viktor Axelsen måtte lægge ører til en del kritik i forbindelse med beslutningen om at vælge Dubai frem for Danmark sidste år, og selv når han leverer resultater på øverste hylde, er der kritikere, der sabler ham ned for at vælge Danmark fra.

- Det var en chance at tage, og jeg satte alt på spil, da jeg gjorde det. Jeg gjorde det ud fra et sportsligt perspektiv og med fokus på det familiære. Selvfølgelig var der også et økonomisk incitament, der gør sådan et setup her muligt, men det handlede om at skabe de perfekte rammer, og det er selvfølgelig fantastisk, at det har vist sig at være en succes, siger han.