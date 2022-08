Vilde Viktor: Spiller sig i VM-finalen

Viktor Axelsen er nu kun én sejr fra karrierens anden VM-guldmedalje.

Den danske verdensetter leverede lørdag en koncentreret indsats i semifinalen mod Tien Chen Chou.

Selv om taiwaneren gav alt - og i perioder også pressede danskeren - så fornemmede man, at Axelsen havde kontrol over kampen, der blev vundet med cifrene 21-15, 21-17.

- Det betyder selvfølgelig enormt meget. Det er de her kampe, jeg træner så hårdt for. At stå i en VM-finale her i Japan lyder rigtig, rigtig godt, og jeg glæder mig til finalen, siger Axelsen til TV 2 Sport.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: PHILIP FONG/Ritzau Scanpix

I søndagens finale i Tokyo venter overraskelsen Kunlavut Vitidsarn fra Thailand. Ham har Axelsen slået i alle de hidtidige fire indbyrdes opgør.

Annonce:

Ikke kun derfor vil Axelsen gå ind til slutkampen som klar favorit. Også fordi han har set noget nær uovervindelig ud ved VM, hvor han ikke har tabt et eneste sæt endnu.

I opgøret bragte den 28-årige fynbo bragte sig foran 8-2 og koncentrerede sig om at holde tempoet højt mod en modstander, der fredag var ude i en hård kvartfinale.

Chou Tien Chen leverede dog en glimrende præstation og flere gange i andet sæt var taiwaneren foran. Han fik dog aldrig styr på Axelsens stejle og stenhårde smash, der havde stor effekt. Mod slutningen var Chou tydeligt træt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: RICHARD A. BROOKS/Ritzau Scanpix

Viktor Axelsen blev verdensmester i 2017, men har ikke siden været på medaljepodiet i VM-sammenhæng.

Finalemodstanderen, Kunlavut Vitidsarn, indledte VM som 16.-seedet og har til dels profiteret af en flere overraskende resultater. De har gjort, at han før slutkampen kun har mødt én seedet spiller i turneringen.

Tidligere på året vandt han for første gang en World Tour-turnering, da han triumferede i den lavt rangerede German Open.