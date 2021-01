Vittinghus i første Super 1000-finale: Skal have ny flybillet

Badmintonspilleren Hans-Kristian Vittinghus skal blive lidt længere i Bangkok end først antaget, og det har han det helt fint med.

For første gang i karrieren er han nemlig klar til finalen i en Super 1000-turnering, efter at han lørdag besejrede Anders Antonsen 21-19, 21-8 i semifinalen.

- Nu håber jeg, at jeg kan få ændret min flybillet, for jeg skulle have været hjem i aften (lørdag, red.).

- Det synes jeg faktisk, var optimistisk booket. Hvis ikke jeg kan få afgangen ændret, er præmiechecken heldigvis stor nok til, at jeg kan købe en ny, siger han muntert efter sejren ifølge TV2 Sport.

35-årige Vittinghus, der er nummer 42 i verden, var undertippet før mødet med Antonsen, der ligger på verdensranglistens tredjeplads.

Men efter et tæt første sæt stod der Vittinghus på det hele, og en modløs Anders Antonsen blev udspillet på vej mod semifinalenederlaget.

Dermed kunne han juble over sin første finaleplads i en turnering af den kaliber og et af karrierens største resultater.

Omvendt har Anders Antonsen svært ved at forklare kollapset mod landsmanden. Til TV2 siger aarhusianeren, at han havde et 'destruktivt mindset derinde' på banen.

- Jeg var sur og frustreret. Mentalt var jeg alle andre steder end på banen, siger Antonsen.

Allerede i næste uge får Antonsen dog mulighed for revanche, når han modsat Vittinghus deltager i sæsonfinalen.