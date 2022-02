Vittinghus og Antonsen skal dyste om DM-guld

Der skal findes en ny danmarksmester i herresingle i badminton.

Lørdagens finale i Esbjerg står mellem Anders Antonsen og Hans-Kristian Vittinghus. De var også favoritter til at nå så langt.

Mest spænding var der i semifinalen mellem Vittinghus og Victor Svendsen, der var forsvarende mester.

36-årige Vittinghus, som aldrig har vundet DM-titlen, vandt 24-22, 21-14 over Svendsen, som var bedst med i første sæt.

- Jeg er rigtig glad, ikke kun over sejren, men også over min præstation. Det var vigtigt for mig at vise, at jeg kan slå de andre unge danskere, der ligger under mig på ranglisten.

- Uden at forklejne DM tror jeg, at der var mere på spil for ham end for mig, siger Vittinghus til TV2 Sport.

I første sæt misbrugte Vittinghus fem sætbolde, før han udnyttede sin sjette. Undervejs afværgede han også en sætbold til Svendsen.

Vittinghus kom foran 20-16 og missede de første fire sætbolde, og han kunne også sikre sig sættet foran 21-20, men lavede en fejl.

- Jeg spillede sløset. Ved 21-21 tænkte jeg, at det var ligegyldigt om jeg vandt sættet eller ej. For jeg var fortrøstningsfuld over, at jeg nok skulle vinde den i tre sæt, siger Vittinghus.

Svendsen havde sin sætbold ved en føring på 22-21, men han spillede nervøst, og sættet gik til Vittinghus kort efter.

I andet sæt var tredjeseedede Svendsen mere rådvild og ledte efter det stabile spil.

Andenseedede Vittinghus kom foran med 20-13 og havde ikke problemer med at køre sejren i hus.

I finalen venter Anders Antonsen, som tidligere fredag vandt 21-7, 21-4 over Rasmus Messerschmidt.

Antonsen har dermed brugt kortere tid på banen. Men det betragter Vittinghus ikke som nogen stor fordel for Antonsen.

- Jeg har nogle ting i mit spil, der kan gøre ondt på ham. Det håber jeg at finde frem, siger Vittinghus.

Viktor Axelsen har meldt afbud til årets DM.

I damesingle skal Line Christophersen møde Line Kjærsfeldt i lørdagens DM-finale.