VM-gyser endte i dansk mareridt

Et ellers forrygende verdensmesterskab i badminton fik lørdag aften en ende for Anders Antonsen.

Den 26-årige aarhusianer mødte overmagten i skikkelse af japanske Kodai Naraoka, der vandt en opslidende og udmarvende semifinale 25-23, 21-12.

Dermed er finalesøndagens enlige danske oplevelse herredoublen efter deres imponerende sejr tidligere på dagen.

Antonsen forlader dog VM-turneringen med oprejst pande efter noget fuldstændig forrygende badminton de senere dage. Men lørdag aften blev hans depoter tømt i en hård omgang.

Kampen begyndte lige præcis, som man kunne have håbet.

5-0 til Antonsen. 5-0! I en VM-semifinale. Mod verdens nummer tre.

Hvis man nærede tvivl om, hvad der kunne få Royal Arena til at koge, så var svaret her.

Så englene sang

Og man sad i sit stille sind og glædede sig over, at pyroteknik ikke er tilladt i arenaen. Så var skidtet brændt ned til grunden.

Naraoka kom igen. Han fik scoret tre point, og det var godt nok vigtigt for hans selvtillid og tro på...ja, alting.

Men Antonsen var kommet for at spille badminton. Og badminton spillede han. Så englene sang.

Variationen i den mands spil er eminent, og det var svært for modstanderen på noget tidspunkt at forudse, hvor boldene kom.

Det var en klar dansk fordel. Samtidig er Naraoka ikke en mand, der ligefrem tæsker fjerboldene i gulvet. Det virker næsten som om, han foretrækker at droppe den.

Antonsen kunne tyre dem i gulvet. Og det gjorde han. Ikke som Prannoy eller Axelsen. Men som en del af sin variation.

Og så holdt han japaneren bag sig.

Anders Antonsen gik til ophold foran 11-9.

Åd sig tilbage

Det blev til 13-9 og siden 16-10. Og som boldene blev spillet, så Naraoka mere og mere træt ud. Og det var altså stadig i 1. sæt. De point, japaneren fik, var når Antonsen begik fejl.

19-15 stod der pludselig til Antonsen, og så skulle den ged være begravet eller barberet, eller hvad de nu siger. Det udtryk findes bare ikke på japansk, og Naraoka var ikke slået endnu. Han åd sig på utroligste vis tilbage. Point for point. Og lige pludselig var der sætbold til ham.

Den afværgede Antonsen. Han afværgede også nummer to. Så fik han pludselig sætbold. Så afværgede Naraoka. Japaneren afværgede også den næste. Det stoppede, da Antonsen smed en bold i nettet, og japaneren tog 1. sæt 25-23. Det tog i øvrigt 42 minutter. Præcis samme antal minutter som hans kvartfinale fredag.

2. sæt var den samme sang. Udmarvende dueller, hvor boldene føg over nettet, og hvor hver kvadratcentimeter af den grønne måtte blev slidt. Antonsen vendte 0-2 til 4-2 og siden 6-3.

Tydeligt irriteret

Da Naraoka udlignede til 7-7, efter Antonsen havde smidt et smash ud, kom frustrationen for første gang til syne. Danskeren var synligt irriterede og gestikulerede med armene i afmagt.

Der var heller ikke mange fejl at spore i japanerens stabile spil. Til gengæld kom der småfejl her og der fra Antonsen. Som servefejl og løft ud af banen. Og så havde danskeren enormt vanskeligt ved selv at score pointene.

Naraoka førte 11-9 ved opholdet, og danskeren begyndte at se træt ud. Naraoka gik på 14-10, og 17-11, og Antonsens ben lignede blylodder, der tiggede og bad om at få lov at komme i bad. Hvordan danskeren formåede at spille kampen færdig, ved vi ikke.

Men det var tydeligt, at han var brugt op. Naraoka tilspillede sig hele ni matchbolde. Han udnyttede den anden og møder thailandske Kunlavut Vitidsarn i finalen søndag.