VM-heltenes skøre år

Anders Skaarup og Kim Astrup kan med lethed brække deres 2023 over i to dele

Der skete et eller andet de 12 dage i juni, hvor Anders Skaarup og Kim Astrup sundede sig over endnu en nedtur i Indonesia Open, til de tog hul på European Games i Polen.

Indtil da havde de i 2023 spillet 19 kampe – og tabt de 11. Sølle 8 kampe var blevet vundet, og de var gledet ned på en 14.-plads på verdensranglisten. Ugen efter røg de endnu en plads tilbage.

Det var den dårligste rangering siden november 2016.

Nederst i artiklen kan du se deres resultater det første halvår. Det er ikke munter læsning ...

Men så skete der noget. Måske var det på flyveren fra Jakarta til Europa. Når Asterix og co. skulle i ilden mod romerne, stillede de sig op i kø foran Miraculix’ gryde og slubrede trylledrik i sig. Og så fik Cæsars drenge så mange klø, at der er blevet skrevet bøger om det.

Astrup og Skaarup drak ikke nogen trylledrik. De gik på træningsbanen.

Annonce:

26. juni tog de hul på European Games. Og så vandt de. Og de bestilte ikke andet - hele vejen frem til VM-finalen søndag.

Statistikken inden VM-finalen hed 16 sejre i 16 kampe.

Griner selv ad det

De vandt European Games i Polen 1. juli. Tre dage senere var de i Calgary, Canada. Og så vandt de Canada Open. 25. juli var de i Tokyo og stillede til start i Japan Open. Efter at have vundet en enkelt kamp, måtte de dog trække sig på grund af en mindre skade.

Så tog de hjem og trænede videre.

Onsdag trådte de ind i VM-turneringen, og sejrsrækken er bare fortsat.

De griner selv ad det skøre år. Og så vælger de at fokusere på de sejre, de har sikret sig. For hellere have sådan et år, end hvad de har prøvet før. Det fortæller Kim Astrup.

Annonce:

- Vi gik på et tidspunkt to år uden at vinde en turnering, men hvor vi konstant var i kvartfinaler. Der lå vi nummer seks-otte-ni stykker i verden. Så er det da federe en gang imellem at ramme den lige i røven. At komme derop og få den der glæde af, at nu lykkedes det fandeme en hel uge.

- Der er så mange ting, der skal gå op i højere enhed for at stå øverst om søndagen.

- At vi så gjorde det to gange. Det er jo bare fantastisk. Det vil jeg hellere end at gå to år, hvor vi ligger højere på ranglisten, siger han.