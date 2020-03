VM på dansk jord må udsættes

Der bliver ikke international topbadminton på dansk jord som planlagt i maj.

Således har det på grund af coronavirus været nødvendigt at udsætte holdturneringerne Thomas Cup og Uber Cup, der skulle have været spillet i Aarhus fra 16. til 24. maj.

I stedet satser man nu på at kunne afvikle turneringerne fra 15. til 23. august - lige efter OL's planlagte afslutning.

Badminton Danmark, Badminton World Federation (BWF), Sport Event Denmark og Aarhus Kommune har efter tæt dialog og i fællesskab besluttet at udskyde det officielle VM for herre- og damelandshold.

- Thomas og Uber Cup skal være med til at samle Danmark til en badmintonfolkefest, men det vil være uansvarligt at gøre i den aktuelle historiske situation, vi står i, siger Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen.

Han siger, at beslutningen var svær, men også nødvendig, da sikkerheds- og sundhedshensyn altid kommer i første række.

- Nu vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få logistik og praktik til at gå op i en højere enhed, så spillere, trænere, frivillige og fans fortsat får en folkefest. Nu bare i august i stedet for maj, siger Bo Jensen.