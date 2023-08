VM-stjerne afslører: Jeg bor i Danmark

Anders Antonsen føler sig misforstået over Dubai-snak, for badminton-stjernen bor stadig i Danmark

Det vakte opsigt, da badmintonstjernen Anders Antonsen i november annoncerede, at han ville flytte til Dubai.

Viktor Axelsen havde boet der i et års tid, og nu rykkede Danmarks næstbedste herresingle også afsted. Måske for at finde samme guldkorn, som kollegaen havde fundet.

Bor på Vesterbro

Men Anders Antonsen bor ikke i Dubai. Han er i Dubai, hvis han føler for det. Men det er ikke hans hjem.

Det fortæller han nu til Ekstra Bladet kort inden VM på hjemmebane i København.

- Det er lidt misforstået, for jeg bor faktisk stadig i Danmark. Og jeg har været i Danmark det meste af tiden i år. Jeg er aldrig flyttet, siger han.

- Sandheden er, at jeg bor på Vesterbro og har boet på Vesterbro hele tiden. Så jeg får tit den der 'hvordan går det i Dubai?' Hvor jeg siger, jamen, det går sikkert fint. Jeg har ikke været der.

Lidt mere en fri fugl

Han indrømmer, at det er lidt indviklet og skal ses i lyset af hans kalender og sind.

Perioden frem mod VM har været i tre tempi for den tidligere VM-finalist.

Først var delmålet Sudirman Cup (midt maj), derpå European Games (slut juni), og nu VM. Alle tre turneringer, hvor spillerne stiller op for Danmark – modsat turneringerne på World Touren.

Antonsen og Axelsen må selv sortere fjerbolde under landsholdstræningen i Brøndby. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Aftalen har hele tiden været, at jeg trænede med i Brøndby-Hallen (til de tre turneringer, red.). Derfor har jeg boet i min egen lejlighed. Men jeg er jo lidt mere en fri fugl, og så kan jeg være lidt mere, hvor jeg vil.

- Passer det dig bedre?

- Ja, det gør det. Jeg nyder den frihed, der er i det, kommer det.

Kan være alle steder i verden

Derfor er det heller ikke givet, at han rejser til Dubai, når VM er overstået.

- Det kan være i Danmark, det kan være i Dubai. Det kan være alle steder i verden. Hvor jeg har lyst. Jeg er ikke nødt til at være noget bestemt sted.

- Jeg kan godt lide forandringen og komme rundt omkring og prøve forskellige steder og forskellige måder at gøre tingene på. Jeg vil gerne opleve forskellige byer og kulturer og sådan nogle ting, siger Anders Antonsen.

Rent sportsligt udartede lodtrækningen sig således, at han træder ind i turneringen mandag, hvor modstanderen bliver israelske Misha Zilberman, der allerede har taget hul på turneringen i mixeddouble med sin mor.

Den historie kan du læse her: Utrolig rejse: 65-årig skriver historie i København

34-årige Zilberman bør han slå ti ud af ti gange. Han vil også være favorit i 2. runde, hvor det sandsynligvis bliver kinesiske Zhao Junpeng, der venter. Om end det er et par dygtige folk, han render ind i.

'Den er sgu lidt hård'

Derpå venter en barsk 1/8-finale, hvor det med al sandsynlighed bliver vinderen af det vilde 1. runde-møde mellem Lee Zii Jia og Jonatan Christie, der venter. Sidstnævnte er formmæssigt det bedste sted, men All England-vinderen Zii Jia skal aldrig undervurderes.

Til gengæld er bundseedede Anthony Ginting ikke længere at finde i Antonsens halvdel. Han har meldt fra i sorgen over at have mistet sin mor kort inden VM. Det betyder, at den stærkeste modstander fra den nederste del er 14. seedede Kenta Nishimoto fra Japan.

En kamp ad gangen

- Det er en hård lodtrækning. Den er sgu lidt hård. Men det er den vist, uanset hvor man står. Der er så mange gode spillere, men min lodtrækning er altså en af de hårdere. Der er andre, der kommer lidt lettere igennem de første par kampe.

Han erkender, at det er et kedeligt svar, men det bliver én kamp ad gangen.

Med så gode spillere i feltet kan man ikke tillade sig at se længere frem end den kamp, der står lige foran én. Derfor kan man da godt drømme om at være med i finaleweekenden.

Et decideret lorte-år

Anders Antonsen i kampen mod Kanta Tsuneyama under Japan Open sidste år. Foto: Naoya Azuma/AP/Ritzau Scanpix

Anders Antonsen havde et decideret lorte-år sidste år. 2023 har været bedre. Meget bedre.

Senest gik han hele vejen og vandt i Sydkorea i sidste halvdel af juli ved at besejre Chou Tien-chen, Kenta Nishimoto, Shi Yuqi og Loh Kean Yew på vejen. Fire klassespillere.

- Formen er jo god. Det var længe siden, jeg havde haft sådan én (turneringssejr, red.), så jeg ved, at spillet er til det. Jeg står et virkelig godt sted fysisk, siger han og underspiller den lille skade, han pådrog sig i Tokyo ugen efter, der betød, at han måtte trække sig.

Ikke kålhøgen

- Og så er jeg glad for, hvordan det går for tiden. Sidste år var et lorte-år, men det har været mere opløftende i år. Der har været flere gode momenter, bedre spil, mere kontinuitet og færre skader.

Han afviser dog at blive kålhøgen over det.

- Jeg ved, hvor hurtigt det kan blive taget fra én. Det kan være om en time, og så har jeg fået en eller anden skade. Så jeg tager det stille og roligt og nyder det dag for dag.