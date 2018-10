Voldsom jubel over dansk chok-sejr: Vi måtte ringe til skadestuen

Mia Blichfeldts søster blev så medtaget af en krammer, at hun måtte have smertestillende medicin

Det var en forløsning af en anden verden for Mia Blichfeldt.

Og det var til at se på den danske badmintonspiller, da hun stik mod alle odds havde besejret Carolina Marín i 1. runde af Denmark Open tirsdag.

Blichfeldt jublede, krammede sin træner og troede næsten ikke, at det var sket. Hun havde slået den tredobbelte verdensmester.

Det gik dog lidt vildere for sig på tilskuerpladserne, hvor Mias kæreste var så glad, at hendes søster fik en ordentlig krammer.

Det fortalte hun efterfølgende til TV 2 Sporten.

En krammer, der gjorde indtryk.

- Hun sagde, der var noget, der knækkede inde i brystet på hende. Så vi var lige nødt til at ringe til skadestuen i går (tirsdag, red.), og hun har så fået lidt smertestillende i aftes og her til morgen. Men hun har det fint i dag, sagde Blichfeldt med et grin.

Hun måtte, inden hun skulle sove tirsdag efter sejren, slukke sin telefon. Det væltede ganske enkelt ind med lykønskninger fra nær og fjern.

Rødglødende

- Min telefon har været rødglødende. Jeg var nødt til at slukke den i går aftes, inden jeg gik i seng, for jeg blev lidt stresset over det. Det er selvfølgelig dejligt, at folk skriver, og jeg er super glad for det, men jeg kunne godt mærke, at det var virkelig voldsomt i går, sagde hun.

Mia Blichfeldt har siden foråret været Danmarks bedste damesingle på verdensranglisten. Her overhalede hun Line Kjærsfeldt og har siden etableret sig blandt verdens 20 bedste spillere.

Mens hun har leveret flere gode præstationer i år og nåede kvartfinalen i All England i marts, var sejren over Marín den første mod en decideret stjerne i feltet af damesingler.

Nu venter indonesiske Gregoria Mariska Tunjung torsdag i 2. runde af Denmark Open. En kamp mellem to meget ligeværdige spillere, men hvor Blichfeldt på påtage sig favoritværdigheden grundet sin hjemmebane og den medvind, hun har pt.

Se også: Stor respekt fra verdens bedste efter danske øretæver

Se også: Axelsen i dybt mørke: Brød sammen i gråd

Se også: Sensation: Ung dansker chok-sejrer mod verdensmester