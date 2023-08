Voldsom ydmygelse! Ny dansk VM-medalje sikret

Anders Antonsen er klar til VM-semifinalen for tredje gang i karrieren.

Fredag aften leverede han en fuldendt indsats mod Kenta Nishimoto fra Japan, der blev ekspederet ud af turneringen med 21-10, 21-7.

Som cifrene fortæller, var der tale om en ordentlig øretæve til den ellers godt spillende japaner, der har leveret et par gode kampe foreløbig i turneringen.

Mod Anders Antonsen var han overmatchet.

Voldsomt overmatchet.

Det begyndte, da Antonsen blev hejst op gennem gulvet til præsentation. Folk gik amok. Det hele sydede og kogte, og det var tydeligt, at tilskuerne havde brug for noget opløftende, efter Viktor Axelsen forinden var blevet slået ud.

Så Antonsen blev båret gennem hallen til Bane 1.

Og han var flyvende i 1. sæt. Han gik fra 4-4 til 8-4. Og der stod 11-5 ved opholdet, hvor det allerede var tydeligt, at Nishimoto var i problemer. Men det skulle blive værre endnu.

Foto: Mads Claus Ramussen/Ritzau Scanpix

Han havde lige en kort periode, hvor solen skinnede på ham. Så huggede Antonsen til igen.

Han gik fra 9-5 til 16-5 og igen fra 16-9 til 20-9. Hvis ikke det er demotiverende for en modstander i en VM-kvartfinale, så...

Og så angreb Antonsen igen. Han forcerede spillet, gik op i tempo og angreb på alt, hvad der var at angribe på. Det var forrygende, det var aggressivt, og så var der underholdende. Og publikum kvitterede. For de fik virkelig, hvad de havde betalt for.

Antonsen gik til opholdet i 2. sæt 11-6, og Nishimoto så noget opgivende ud. Og Antonsen fortsatte. Ufortrødent.

Han spillede Nishimoto rundt, som han havde lyst til, og når det passede herrer, stampede han smash i gulvet, så det hele gyngede

Der er ingen tvivl om, at den form, han har oparbejdet gennem sommeren, for alvor kommer til udtryk denne uge, og han har ikke sat mange ben forkert på de grønne måtter i Royal Arena.

Med Antonsens sejr er Danmark sikret to bronzemedaljer, da herredoublen Anders Skaarup/Kim Astrup tidligere på aftenen også spillede sig i lørdagens semifinale.