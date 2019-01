Voldsomt pres på danske spillere: Ingen underskrift - intet OL

En verserende badmintonkonflikt kan spænde ben for Danmarks medaljehøst under OL i Japan i 2020.

Skriver landets bedste badmintonspillere ikke under på Badminton Danmarks kontrakttilbud inden 25. januar, risikerer de nemlig at misse OL-udtagelsen.

Det slår Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark, torsdag fast.

- Vi kommer ikke til at indstille atleter til OL-udtagelse, hvis de ikke har været en del af vores forberedelsesprogram og den kvalifikation, som kører nu her fra 1. maj, siger Bo Jensen.

- Man kan ikke blive indstillet til OL-deltagelse af Badminton Danmark, hvis ikke man har fulgt det træningsprogram. Det er helt klart, siger han.

En konflikt mellem Spillerforeningen og Badminton Danmark har betydet, at landsholdsspillerne ikke har været en del af forbundets eliteprogram i Brøndby siden december.

Nogle af de bedste spillere fra badmintonlandsholdet kan ende med ikke at komme med til OL. Foto: Jens Dresling

Damesinglen Mia Blichfeldt har indtil videre som den eneste valgt at sætte sin signatur på den aftale, som alle landsholdsspillere har fået tilsendt af Badminton Danmark.

Når kontrakttilbuddene udløber i slutningen af januar, vil forbundet først til sommer vurdere spillersituationen.

Det kan betyde, at Mia Blichfeldt er den eneste af de kendte danske badmintonspillere, som Badminton Danmark vil udtage til OL.

Dog står landets største badmintonstjerne, Viktor Axelsen, også i en lidt særlig position i konflikten.

Ifølge Badminton Danmark har Axelsen ikke overdraget sine immaterielle rettigheder til Spillerforeningen. Det samme gælder for Mathias Boe.

Af den grund er Axelsen ikke iblandt de resterende landsholdsspillere, der sammen med Spillerforeningen har afvist forbundets individuelle tilbud, påpeger Bo Jensen.

- Han har for længe siden meddelt, at han står udenfor. Han har ikke skrevet under på noget, men han er heller ikke en del af det kollektiv, som kræver fortsatte kollektive forhandlinger med forbundet, siger han.

I sidste ende er det dog op til Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvilke atleter der får lov til at rejse til OL i Japan for at repræsentere Danmark.

Rent juridisk kan de nemlig trumfe Badminton Danmarks udtagelse. Det har der dog hidtil ikke været tradition for

Viktor Axelsen har for længst meldt sig ud af en eventuel kollektiv aftale med spillerforeningen. Foto: Jens Dresling

Om DIF bryder med traditionen, hvis ikke flere landsholdsspillere underskriver aftalen, vil Morten Mølholm ikke spekulere i. Han er direktør i DIF.

- Det har vi endnu ikke besluttet. Det kommer vi til at drøfte, hvis det bliver aktuelt, og så skal vi nok melde noget ud, siger han.

- Lad os nu se, hvad der sker i den kommende tid. Der er trods alt noget tid til, at det bliver aktuelt. Vi kommer ikke til at spekulere i det, siger Morten Mølholm.

De endelige OL-deltagere udtages officielt i sommeren 2020.

