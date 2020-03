Werge stiller op: Det har irriteret mig i lang tid

Han har været stemmen bag mange af de største fodboldkampe, du har set, men det er nok de færreste, der ved, at Carsten Werges største sportslige passion kræver en fjerbold.

Den garvede kommentator fra Nordic Entertainment Group, der står bag TV3-kanalerne, har nu valgt at tage endnu et skridt frem på badmintonscenen, for nu vil han være eliteansvarlig i hovedbestyrelsen hos Badminton Danmark.

Han har meldt sit kandidatur, hvor han gerne vil være en del af en ny bestyrelse sammen med formandskandidaten Tore Frydensbjerg Vilhelmsen.

Werge har de seneste år været ungdomsformand for Hvidovre Badminton Club, som han selv begyndte at spille i som 8-årig.

På Facebook fortæller han om sine ideer og intentioner med hvervet - og lufter også noget bekymring. Den øgede konkurrence i sporten gør det efter hans mening svært for danskerne at nå toppen, som f.eks. en Viktor Axelsen har gjort.

- Hvorfor bekymringen?

- Jeg synes grundlæggende, at vi er et godt sted. Jeg elsker badminton og har mange følelser for sporten. Samtidig ved jeg, hvor svært det er at blive lige så god som en Axelsen. Jeg har så meget respekt for dem, der ofrer så meget, siger Werge til Ekstra Bladet.

- Det er ikke altid, de får den kredit, de fortjener. Det har irriteret mig i lang tid. Hvis du skal være dygtig, så kræver det et godt setup, hvor der er penge og plads til at udvikle træningsmetoder. Man skal også se på, hvad de gør i andre lande.

- Danmark har mange dygtige trænere. Kenneth Jonassen (Landstræneren, red.) er verdensklasse, og det er mange andre også. Hvis jeg kunne optimere forholdene for dem, så ville det være godt.

Werge gjorde tv-comeback for lidt over et år siden, efter han kæmpede med en genstridig sygdom. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019

- Hvad skal der til?

- Jeg kan nok skabe noget opmærksomhed, og jeg siger ikke, at jeg kan finde en storsponsor, men det handler også om at finde nogen til et projekt, hvor dansk badminton går frem. Jeg har set mange sindssygt dygtige og ambitiøse unge.

- Lige nu har man ikke tilpas med penge til at komme ud og spille udlandet og blive matchet. Det er forældrene, der betaler, og det er jo ikke altid, at de bedste spillere har rige forældre.

- Jeg ser ikke mig selv som en frelser. Jeg kunne måske godt være en slags servicefunktion. Jeg skal ikke bestemme, men være med til at skabe det rette miljø.

- Hvorfor får badmintonspillerne ikke den anerkendelse?

- Det er helt vildt så dygtige, vi stadig er. De danske topspillere er stinkende berømte ude i østen, hvor der er et kæmpe marked, men det kan være, jeg kan opdrage nogen til at fokusere noget mere på sporten, siger den rutinerede mediemand.

Som han selv formulerer det, får han 'ikke en dadel' for tjansen, hvis han skulle blive valgt, og han skal også passe sit job som tv-kommentator.

Med kun et hjemmeboende barn tilbage og en overstået sygdom er han i den grad klar til at kaste kræfterne endnu mere ind i badmintonsporten, som han selv har været en del af gennem mange år.

Om Werge bliver valgt, afgøres på årsmødet, som efter planen skal afholdes 13. juni.

Anklaget for at optage sengeplads: 'Små sko'

Se også: Bombe under OL-beslutning: Første land har meldt fra

Tv-vært afslører grufuld periode: Havde en stalker

Legendens liv ændret: Se de private billeder