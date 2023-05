Bakken Bears tager nyt stik i jagten på DM-guld

Bakken Bears er godt på vej mod endnu et dansk mesterskab.

Mandag tog det aarhusianske hold endnu en sejr i DM-finaleserien i Basketligaen mod Team FOG Næstved.

Sjællænderne blev slået med 83-69, så Bakken Bears nu fører finaleserien med 2-0 i kampe. Der spilles bedst af syv, så aarhusianerne mangler to sejre mere for at kunne kalde sig dansk mester for 20. gang i historien.

Ud over nederlaget måtte Team FOG Næstved også se sin helt store profil, amerikanske Mike McGuirl, udgå med en skade undervejs i kampen.

McGuirl, der inden kampen modtog prisen som Basketligaens bedste spiller, blev skadet og tog sig til knæet i slutningen af anden periode og kom aldrig på banen i tredje og fjerde periode.

Bakken Bears satte hurtigt trumf på mandag og kom ud af første periode med en føring på 24-17. I anden periode var Team FOG Næstved lidt bedre med, men gæsternes føring blev alligevel øget en smule, så der halvvejs stod 45-36.

I tredje periode sakkede Team FOG Næstved endnu længere bagud. Bakken fik øget til 71-55, og så virkede kampen så godt som afgjort.

Derfor kunne Bakken også tage det lidt mere roligt i fjerde og sidste periode, hvor Næstved fik pyntet en smule på resultatet.

Bakken Bears vandt torsdag den første finalekamp med 90-72. Det er 21. sæson i træk, at Bakken Bears er med i DM-finaleserien. Vinder holdet i år, vil det være syvende gang i træk.