Bakken henter tidligere NBA-spiller tilbage

Basketballholdet Bakken Bears får kortvarigt glæde af en stor forstærkning, når holdet skal forsøge at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League ved et Final 4-stævne i slutningen af september.

Det aarhusianske basketballflagskib har således indgået en kort kontrakt med klubbens tidligere stjerne DeVaughn Akoon-Purcell. Han har fået en aftale, der løber til udgangen af september.

Det skriver Århus Stiftstidende i sin mandagsavis.

Det er kun muligt for Bakken at hente sin tidligere stjerne, fordi sæsonstarten i NBA og G-League, hvor NBA-holdenes næstbedste spillere holder sig i gang, er udskudt, skriver avisen.

- På grund af den nuværende situation i verden så bliver de amerikanske rækker ikke sat i gang til tiden, og derfor gik han rundt og trippede for at komme i gang igen. Vi har været ramt af et par skader og forsøgte derfor at sende en føler afsted for at høre, om det var en mulighed at hente ham herover, siger Bakken Bears' sportsdirektør, Michael Piloz, til Århus Stiftstidende.

DeVaughn Akoon-Purcell spillede også for Bakken Bears fra 2016 til 2018, og han var i den periode den helt store stjerne i Basketligaen.

Få måneder efter sit farvel til Bakken fik han debut i NBA for Denver Nuggets, og han har spillet syv NBA-kampe i karrieren.

Imens han er tilbage i Aarhus, er han fortsat tilknyttet G-League-holdet Oklahoma City Blue, der har et samarbejde med NBA-holdet Oklahoma City Thunder.

