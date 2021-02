Basketballherrer jagter sjælden EM-billet mod stormagt

De danske basketballherrer er blot en enkelt sejr fra en billet til EM.

Det er dog Litauen, der står i vejen for dansk deltagelse ved slutrunden i 2022, og det er et af de bedste hold i Europa.

Litauen er en stormagt i international basket og rangerer som nummer otte i verden. Danmark er placeret som nummer 56 i verden.

Landsholdsanfører Adama Darboe håber på, at holdet igen kan skabe en sensation.

- Nu har vi en altafgørende kamp mod et top-10-hold i verden, og vi kan skabe historie, og det fokuserer vi på, siger Darboe i en pressemeddelelse.

Danmark vandt i november den første indbyrdes kamp i EM-kvalifikationen over Litauen med cifrene 80-76.

Den danske profil Gabriel 'Iffe' Lundberg scorede 28 point i sejren, men han er siden skiftet til CSKA Moskva og kan ikke være med mandag.

CSKA Moskva, som spiller i EuroLeague, har valgt ikke at frigive ham til landsholdet.

Efter sejren over Litauen vandt Danmark i november også knebent med 91-90 over Tjekkiet.

I lørdags tabte Danmark med 65-88 til Belgien, og nu venter Litauen i den sidste kvalifikationskamp mandag aften.

Landstræner Erez Bittman satser på, at taktikken vil fungere bedre mod litauerne end mod belgierne.

- Vi løber nogle ting, som måske virker bedre mod Litauen end mod Belgien. Vi skal forsøge at komme ud med et smil og forsøge at gøre noget, som ingen venter. Vi har forventninger til os selv, selv om ingen andre har haft det.

- Vi har sat os selv i en situation, hvor vi er konkurrencedygtige og selv kan afgøre det, og det var målet inden kvalifikationen. Det er den mentalitet, vi går ind med, siger landstræneren.

Danmark har spillet EM tre gange før. Det var i 1950'erne med blandt andre legenden Knud Lundberg på holdet. Men Danmark har aldrig kvalificeret sig, idet der dengang var fri tilmelding.

Danmarks kamp mod Litauen går i gang mandag klokken 18.30 i Vilnius.