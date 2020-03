Basketligaen aflyst

Basketligaen for mænd i Danmark aflyser resten af sæsonen, meddeler ligaen onsdag.

Hvorvidt der kåres en danmarksmester, meldes ud på et senere tidspunkt.

- Basketligaen har, efter samarbejde med Danmarks Basketball-Forbund (DBBF), truffet den vanskelige beslutning at aflyse den resterende del af 2019/2020-sæsonen grundet situation omkring COVID-19, skriver ligaen i en mail.

Det betyder, at alle resterende kampe i såvel grund- som slutspil er aflyst.

Beslutningen, om hvorvidt der skal kåres en DM-vinder for sæsonen, bliver taget af DBBF senere.

- I denne svære tid for både sport og samfund ønsker vi at takke fans og sponsorer for denne sæson og håber, at jeres loyalitet fortsætter i 2020/21-sæsonen, skriver Basketligaen i en mail.

Beslutningen om at aflyse resten af sæsonen blev taget på et ekstraordinært telefonmøde tirsdag aften.

De forsvarende mestre fra Bakken Bears førte ligaen indtil aflysningen af sæsonen.

