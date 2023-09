Basketstjerne mister nyre i Filippinerne

Den serbiske basketballspiller Borisa Simanic er kommet særdeles galt afsted under en kamp mod Sydsudan under VM i basketball, der afholdes i Filippinernes hovedstad, Manila.

Under kampen fik han en sydsudanesisk albue i siden, hvilket bevirkede, at 25-årige Simanics ene nyre blev alvorligt beskadiget.

Efterfølgende har det været nødvendigt at fjerne nyren.

Det oplyser staben omkring det serbiske landshold.

Simanic kom på operationsbordet efter sammenstødet med den sydsudanesiske spiller. I første omgang forsøgte lægerne at redde nyren.

Der opstod imidlertid komplikationer i forbindelse med operationen, så han måtte under kniven igen. Og så blev nyren opereret ud.

Selve sammenstødet på banen skete 30. august i første runde af verdensmesterskaberne hen mod slutningen af en kamp.

Her forsøgte Simanic at dække af for Nuni Omot fra Sydsudan ved Serbiens kurv, da Omot ramte sin modstander med en albue i siden.

Borisa Simanic fik fjernet sin nyre ved en operation 3. september.

Når Simanic ikke er på banen for Serbiens landshold, spiller han for Zaragoza i Spanien.

Efter Simanics uheld er Serbien fortsat i turneringen, og det serbiske landshold spiller tirsdag kvartfinale mod Litauen.