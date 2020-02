Begravelse samme sted som Michael Jackson

Ni omkommet i helikopter-styrt

26. januar styrtede basketlegenden Kobe Bryant ned med en helikopter og døde sammen med otte andre personer.

Tidligere på ugen blev verdensstjernens krop overdraget til familien, og nu er der planlagt en storstilet offentlig begravelsesceremoni for spilleren.

Det sker mandag 24. februar i Staples Center, hvor byens indbyggere er inviteret. Det fortæller Los Angeles Times, der har fået sted og dato bekræftet af foreløbig to kilder.

Det var netop i Staples Center, at Kobe Bryant brillerede hele sin karriere fra 1996 til 2016, hvor han repræsenterede Los Angeles Lakers.

Staples Center var også stedet, hvor sangeren Michael Jackson fik sin offentlige begravelses-ceremoni tilbage i juli 2009.

Michael Jacksons begravelse i 2009 var også i Staples Center. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS POOL/Ritzau Scanpix

Tragisk nok var der allerede ved Michael Jacksons begravelse i Staples Center en fan i Kobe Bryant-trøje, der var dukket op. Foto:Rick Bowmer/Ritzau Scanpix

Sådan ser Stables Center ud udefra. Foto: Carolyn Kaster/Ritzau Scanpix

Los Angeles' borgmester Eric Garcetti har endnu ikke bekræftet sted og dato for begravelses-ceremonien, men tidligere på ugen lovede, at der blev arbejdet på sagen.

- Det handler ikke bare om en mand, der var basketspiller. Det handler om en far, en leder, en filmskaber, en kunstner, og det handler om en, der var så meget mere, end hvad han var på banen.

- Vi er en by, hvor vi tror på hinanden og tror på noget, der er større end os selv, og vi vil gøre absolut alt for at sikre, at dette kan gøres, så alle også kan komme til det, sagde Garcetti.

Staples Center rummer normalt 20.000, og det var forventet, at der skulle findes et større sted til begravelses-ceremonien. Derfor var LA Coliseum med plads til 78.000 mennesker længe favorit, men valget faldt altså på basketlegendens gamle hjemmebane.

Det har tidligere været fremme, at andre af ofrene fra helikopter-ulykken begraves allerede 16. februar.

